Międzynarodowy list gończy za Polakiem. "Matador" wpadł w Argentynie
Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, ps. "Matador", został zatrzymany po drugiej stronie świata. 42-latek wpadł podczas próby wjazdu z Brazylii do Argentyny i ma czekać na ekstradycję do Polski. Śledczy wiążą go z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, a według "Gazety Wyborczej" jego nazwisko pojawia się też w sprawie brutalnego zabójstwa sprzed kilku miesięcy.
W skrócie
- Piotr Kuliś, zwany "Matador", został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy z Brazylii do Argentyny i obecnie przebywa w areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję do Polski.
- Mężczyzna był poszukiwany międzynarodowym listem gończym wydanym przez sąd w Katowicach pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenia lub bezprawnego przetrzymywania oraz brania zakładników.
- Nazwisko Kulisia pojawia się również w sprawach dotyczących zabójstwa piłkarza Dominika Koszowskiego z 2016 roku oraz porwania i zabójstwa Marka Kubaczki we wrześniu 2025 roku.
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Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.
Po sprawdzeniu jego tożsamości i potwierdzeniu, że jest poszukiwany przez Interpol, 42-latka przejęli funkcjonariusze 13. eskadry argentyńskiej żandarmerii. Sprawą zajmuje się federalny sąd w Puerto Iguazú.
"Matador" zatrzymany w Argentynie. Ciążą na nim poważne zarzuty
Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.
Postępowanie ekstradycyjne jest na wstępnym etapie. Kuliś pozostaje pod nadzorem tamtejszego wymiaru sprawiedliwości, zapewniono mu tłumacza oraz tymczasową obronę prawną.
Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników - podały argentyńskie media.
Sąd federalny ma teraz oczekiwać na formalny wniosek ekstradycyjny z Polski, który zostanie następnie przeanalizowany zgodnie z argentyńską ustawą o międzynarodowej współpracy karnej.
Jak pisała w lipcu katowicka "Gazeta Wyborcza", Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r.
Według "GW" zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.