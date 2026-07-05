W skrócie Piotr Kuliś, zwany "Matador", został zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy z Brazylii do Argentyny i obecnie przebywa w areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję do Polski.

Mężczyzna był poszukiwany międzynarodowym listem gończym wydanym przez sąd w Katowicach pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenia lub bezprawnego przetrzymywania oraz brania zakładników.

Nazwisko Kulisia pojawia się również w sprawach dotyczących zabójstwa piłkarza Dominika Koszowskiego z 2016 roku oraz porwania i zabójstwa Marka Kubaczki we wrześniu 2025 roku.

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Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.

Po sprawdzeniu jego tożsamości i potwierdzeniu, że jest poszukiwany przez Interpol, 42-latka przejęli funkcjonariusze 13. eskadry argentyńskiej żandarmerii. Sprawą zajmuje się federalny sąd w Puerto Iguazú.

"Matador" zatrzymany w Argentynie. Ciążą na nim poważne zarzuty

Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.

Postępowanie ekstradycyjne jest na wstępnym etapie. Kuliś pozostaje pod nadzorem tamtejszego wymiaru sprawiedliwości, zapewniono mu tłumacza oraz tymczasową obronę prawną.

Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników - podały argentyńskie media.

Sąd federalny ma teraz oczekiwać na formalny wniosek ekstradycyjny z Polski, który zostanie następnie przeanalizowany zgodnie z argentyńską ustawą o międzynarodowej współpracy karnej.

Jak pisała w lipcu katowicka "Gazeta Wyborcza", Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r.

Według "GW" zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.





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