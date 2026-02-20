W skrócie Władze Florydy zatwierdziły nadanie lotnisku w Palm Beach imienia Donalda Trumpa, uchwała czeka na podpis gubernatora.

To w Palm Beach ląduje prezydent USA, gdy odwiedza swoją florydzką posiadłość Mar-a-Lago.

Wcześniej imię Donalda Trumpa zyskało Centrum Kennedy'ego oraz Instytut Pokoju Stanów Zjednoczonych.

Amerykańską flotę zasili okrętów wojennych klasy Donald Trump, a Departament Skarbu zapowiedział monety z wizerunkiem prezydenta Trumpa.

Port lotniczy w Palm Beach to jedno z największych lotnisk w tym stanie, które w zeszłym roku obsłużyło ponad 8,5 mln pasażerów. Jego nazwa od 1936 r. to Palm Beach International Airport. To się jednak wkrótce zmieni.

Władze Florydy, stanu rządzonego przez Republikanów, przyjęły uchwałę, by lotnisku w Palm Beach nadać imię Donalda Trumpa. To właśnie port Palm Beach regularnie odwiedza prezydent USA, podróżując z Waszyngtonu do swojej posiadłości Mar-a-Lago.

Dokument czeka na podpis gubernatora Rona DeSantisa, który w 2023 r. chciał konkurować z Trumpem o republikańską nominację w wyborach prezydenta. Finalnie zrezygnował ze startu i przekazał poparcie Trumpowi. Jego zgoda ma być formalnością i w przyszłości pasażerowie będą się odprawiać z Międzynarodowego Lotniska im. Donalda J. Trumpa.

Pod koniec grudnia imię Donalda J. Trumpa nadano Centrum Kennedy'ego, jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w USA w oczywisty sposób stanowiącego hołd dla Johna F. Kennedy'ego. Decyzja zapadała po tym, jak Trump zdymisjonował zarząd instytucji i mianował nowych członków.

Po zmianie nazwy liczni artyści zdecydowali się na bojkot i odwołanie występów w waszyngtońskiej instytucji. W lutym Trump zapowiedział, że Centrum Trumpa-Kennedy'ego zostanie 4 lipca zamknięte na czas dwuletniego remontu.

Trump na okrętach wojennych, monetach i w słynnych instytucjach

Przypadków nadawania budynkom, instytucjom i miejscom imienia Donalda Trumpa jest w całych Stanach Zjednoczonych więcej. W grudniu imię Donalda Trumpa zyskał Instytut Pokoju Stanów Zjednoczonych.

Nazwisko Trumpa nosi także cała klasa okrętów wojennych, której budowę prezydent zapowiedział pod koniec 2025 r.

Ponadto Departament Skarbu zapowiedział wybicie jednodolarowych monet z profilem Trumpa na awersie, mimo że uwieczniania wizerunku urzędującego prezydenta w ten sposób zakazuje amerykańskie prawo.

Źródło: AFP, Forbes, Guardian

