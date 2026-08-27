W skrócie Jamieson Greer poinformował, że po zerwaniu negocjacji w piątek nie istnieje otwarty kanał komunikacji handlowej między USA a Kanadą.

We wtorek Kanada nałożyła kolejne cła odwetowe na amerykańskie towary w odpowiedzi na planowane podwyżki taryf na auta z Kanady.

Prezydent USA stwierdził, że Kanada zerwała negocjacje, a USA są gotowe poradzić sobie bez potrzebnych dotąd kanadyjskich produktów.

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Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer mówił o handlowych relacjach z Kanadą w wywiadzie z kanadyjską telewizją publiczną CBC. Jak przyznał, od kiedy w miniony piątek negocjacje zostały zerwane, strony "nie mają otwartego kanału komunikacji".

- Mam dobre relacje z ministrem handlu Dominikiem LeBlankiem, ale teraz myślę że strona kanadyjska rozmawia o swoich następnych działaniach - powiedział Greer.

Wrze na linii Kanada - USA. "Nie mamy kanału komunikacji"

We wtorek Kanada ogłosiła kolejne cła odwetowe na towary z USA. To reakcja na zapowiedź Trumpa podniesienia amerykańskich taryf na auta z Kanady z 25 do 50 proc. Była to już druga wymiana ciosów w wojnie celnej między sąsiadami. Greer ostrzegł Ottawę, że w razie kolejnych podobnych decyzji, Stany Zjednoczone nie pozostaną bierne.

- Nasz pogląd brzmi: "nie odpowiadajcie odwetem". Ale wiemy, jak ludzie czują w Kanadzie i co myślą. To niefortunne, ale co zrobić - powiedział.

Greer zaprzeczał zarzutom Ottawy, że strona amerykańska wyszła w ostatniej chwili z nieoczekiwanymi żądaniami godzącymi w suwerenność Kanady, domagając się m.in. ograniczeń w zawieraniu przez władze w Ottawie umów z innymi krajami, czy zmian regulacji dotyczących języka francuskiego. Jeśli chodzi o tę drugą sprawę, przyznał, że temat został poruszony, ale propozycje USA nie stanowiły "czerwonej linii".

Prezydent USA, który wcześniej w rozmowie z CNN sugerował, że USA faktycznie wysunęły nowe żądania tuż przed spodziewanym zawarciem umowy, w środowym wywiadzie z konserwatywnym publicystą Glennem Beckiem tym razem twierdził, że to Kanada w ostatniej chwili zerwała negocjacje.

- Oni nie mają niczego, co my potrzebujemy; damy sobie radę. To znaczy, jest kilka rzeczy, które mogłyby trochę utrudnić sytuację, ale możemy je zdobyć gdzie indziej. Czas dać Kanadzie nauczkę, że nie można tak dłużej robić - powiedział Trump.



