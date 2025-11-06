W skrócie Miedwiediew ostrzegł, że rosyjska odpowiedź na ewentualne testy nuklearne USA będzie nieunikniona.

Trump zapowiedział rozpoczęcie testów broni jądrowej w USA, co spotkało się z reakcją Moskwy.

Putin zapowiedział możliwość odwetu i nakazał przygotowanie rosyjskich testów atomowych w odpowiedzi na działania USA.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej po raz kolejny uderzył w swojej wypowiedzi w prezydenta USA Donalda Trumpa. Dmitrij Miedwiediew, który poprzednio krytykował amerykański rząd za odwołanie szczytu w Budapeszcie, teraz grozi Stanom Zjednoczonym konsekwencjami w przypadku ataku nuklearnego na Rosję.

Miedwiediew ostrzega Trumpa. "Konsekwencje są nieuniknione"

Donald Trump przed tygodniem opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że ze względu na programy testowe w innych krajach, m.in. Chinach i Rosji, amerykański Departament Wojny również zainicjował swoje własne manewry nuklearne.

Decyzja ta spotkała się z radykalnym sprzeciwem bliskiego współpracownika Władimira Putina, Dmitrija Miedwiediewa. Zdaniem byłego rosyjskiego prezydenta, jakiekolwiek próby ataku nuklearnego Stanów Zjednoczonych na Federację Rosyjską spotkają się z nieuniknionymi konsekwencjami.

"Nikt nie wie, co Trump miał na myśli, mówiąc o 'testach nuklearnych' (on pewnie sam tego nie wie). Ale jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. A konsekwencje takich słów są nieuniknione: Rosja będzie musiała sama ocenić zasadność przeprowadzenia takich testów" - grzmiał na platformie X Miedwiediew.

USA zapowiadają testy jądrowe. Putin obiecuje odwet

Jak podała w środę agencja Reutera, słowa Trumpa o próbach atomowych USA skomentował także rosyjski przywódca Władimir Putin.

- Jeżeli inne państwa przeprowadzą takie testy, Rosja będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe - mówił.

Rosyjski przywódca zastrzegł, że do tej pory Moskwa popierała zakaz realizacji podobnych testów, jednak do momentu, w którym nie naruszają go inne państwa będące stronami porozumienia o zakazie prób z bronią jądrową.

W odpowiedzi na zapowiedziane amerykańskie manewry, na środowym spotkaniu ze służbami bezpieczeństwa Putin nakazał kierownictwu struktur siłowych przygotowanie propozycji kolejnych rosyjskich testów nuklearnych.

