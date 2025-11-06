Miedwiediew zapowiada odwet na USA. "Konsekwencje są nieuniknione"

Maria Kosiarz

"Nikt nie wie, co Trump miał na myśli mówiąc o 'testach nuklearnych'" - napisał były premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. W ten sposób odniósł się do niedawnej wypowiedzi prezydenta USA, który zapowiedział rozpoczęcie w kraju testów broni jądrowej. Miedwiediew ostrzegł Waszyngton, że wszelkie tego typu manewry spotkają się ze zdecydowaną odpowiedzią Federacji Rosyjskiej.

Dmitrij Miedwiediew odpowiada Donaldowi Trumpowi ws. testów jądrowych
Dmitrij Miedwiediew odpowiada Donaldowi Trumpowi ws. testów jądrowychMANDEL NGAN/ YULIA ZYRYANOVA/SPUTNIKAFP

W skrócie

  • Miedwiediew ostrzegł, że rosyjska odpowiedź na ewentualne testy nuklearne USA będzie nieunikniona.
  • Trump zapowiedział rozpoczęcie testów broni jądrowej w USA, co spotkało się z reakcją Moskwy.
  • Putin zapowiedział możliwość odwetu i nakazał przygotowanie rosyjskich testów atomowych w odpowiedzi na działania USA.
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej po raz kolejny uderzył w swojej wypowiedzi w prezydenta USA Donalda Trumpa. Dmitrij Miedwiediew, który poprzednio krytykował amerykański rząd za odwołanie szczytu w Budapeszcie, teraz grozi Stanom Zjednoczonym konsekwencjami w przypadku ataku nuklearnego na Rosję.

Miedwiediew ostrzega Trumpa. "Konsekwencje są nieuniknione"

Donald Trump przed tygodniem opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że ze względu na programy testowe w innych krajach, m.in. Chinach i Rosji, amerykański Departament Wojny również zainicjował swoje własne manewry nuklearne.

Decyzja ta spotkała się z radykalnym sprzeciwem bliskiego współpracownika Władimira Putina, Dmitrija Miedwiediewa. Zdaniem byłego rosyjskiego prezydenta, jakiekolwiek próby ataku nuklearnego Stanów Zjednoczonych na Federację Rosyjską spotkają się z nieuniknionymi konsekwencjami.

"Nikt nie wie, co Trump miał na myśli, mówiąc o 'testach nuklearnych' (on pewnie sam tego nie wie). Ale jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. A konsekwencje takich słów są nieuniknione: Rosja będzie musiała sama ocenić zasadność przeprowadzenia takich testów" - grzmiał na platformie X Miedwiediew.

USA zapowiadają testy jądrowe. Putin obiecuje odwet

Jak podała w środę agencja Reutera, słowa Trumpa o próbach atomowych USA skomentował także rosyjski przywódca Władimir Putin.

    - Jeżeli inne państwa przeprowadzą takie testy, Rosja będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe - mówił.

    Rosyjski przywódca zastrzegł, że do tej pory Moskwa popierała zakaz realizacji podobnych testów, jednak do momentu, w którym nie naruszają go inne państwa będące stronami porozumienia o zakazie prób z bronią jądrową.

    W odpowiedzi na zapowiedziane amerykańskie manewry, na środowym spotkaniu ze służbami bezpieczeństwa Putin nakazał kierownictwu struktur siłowych przygotowanie propozycji kolejnych rosyjskich testów nuklearnych.

