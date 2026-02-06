Miedwiediew straszy Europę "potworną pułapką". "Nie chodzi już o Trumpa"

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

"Europa będzie musiała zapłacić Stanom Zjednoczonym tym, co pozostało z jej suwerenności, a Grenlandia to dopiero początek" - stwierdził w piątek wiceszef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Były przywódca Rosji ocenił, że jedynym "zbawcą" jest w tej chwili Waszyngton, krytykowany przez europejskich polityków.

Miedwiediew grozi Europie i uderza w USA. "Potworna pułapka"
Miedwiediew grozi Europie i uderza w USA. "Potworna pułapka"Sergei Karpukhin/Zuma Press/Forum/Evan Vucci/Associated PressEast News

W skrócie

  • Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Europa wpadła w "potworną pułapkę" po odmowie dostępu do rosyjskiego gazu, stając się uzależnioną od surowców amerykańskich.
  • Były prezydent Rosji ocenił zakaz importu rosyjskiego LNG do Unii Europejskiej jako "idiotyczny" i skrytykował politykę europejską wobec Stanów Zjednoczonych.
  • Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dwudziesty pakiet sankcji przeciwko Rosji, obejmujący ograniczenia w sektorze energii, finansów i przemysłu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjski polityk za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Europa wpędziła się w potworną pułapkę, odmawiając dostępu do rosyjskiego gazu. Zdaniem byłego przywódcy, cały kontynent jest obecnie uzależniony od amerykańskich surowców i teraz jest skazany na posłuszeństwo wyłącznie wobec Waszyngtonu.

"Nie chodzi już o Trumpa, tak nielubianego przez obecnych europejskich idiotów. Członkowie UE będą musieli zapłacić tym, co pozostało z ich suwerenności. A Grenlandia to dopiero początek…" - grzmiał we wpisie na komunikatorze Max, który cytuje propagandowa agencja Tass.

Miedwiediew o "potwornej pułapce" dla Europy

Zaledwie kilka dni wcześniej Dmitrij Miedwiediew pozytywnie ocenił działania prezydenta USA, podkreślając, że w przeciwieństwie do innych polityków Zachodu "nie jest rusofobem" i w rzeczywistości jest "naprawdę pogodnym facetem".

Zobacz również:

Siergiej Ławrow do Emmanuela Macrona: Chcesz zadzwonić, to zadzwoń.
Świat

Kreml drwi z Macrona. Ławrow mówi o tajnych kontaktach z Europą

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Najnowszy komentarz byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej to aluzja do decyzji Unii Europejskiej o całkowitym zakazie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LPG) począwszy od 2027 roku. Wedle unijnego postanowienia, za nieprzestrzeganie tych przepisów będą grozić kary w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych i co najmniej 40 mln euro dla firm. Miedwiediew ocenił ten pomysł jako "idiotyczny".

    "Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wokół wyspy Epsteina szaleją poważne geopolityczne namiętności, Unia Europejska pozostaje wyspą 'spokoju' - strefą głębokiego zacofania intelektualnego (idiotyzmu)" - pisał.

    Były przywódca Rosji stwierdził, że "Europejczycy oszczędzają na wszystkim, owijając się trzema warstwami ubrań z powodu zimna w domach". Jego zdaniem decyzje o sankcjach wobec Rosji przybliżyło państwa UE do Waszyngtonu, który w rzeczywistości stanowi dla nich większe zagrożenie.

    Nowy pakiet sankcji na Rosję. Von der Leyen wychodzi z propozycją

    Również w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała nowy, 20. pakiet sankcji na Federację Rosyjską, który ponownie ma uderzyć w transport rosyjskiej ropy, sektor finansowy oraz przemysłowy.

    - Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła przewodnicząca KE.

    Dodatkowo, dwudziesty pakiet sankcji ma ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych.

    Zobacz również:

    Amerykański samolot nadał sygnał alarmowy; zdj. ilustracyjne
    Świat

    Amerykański samolot krążył nad Niemcami. Nadano sygnał alarmowy

    Bartosz Przyborowski
    Bartosz Przyborowski
    Gawkowski w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Bardziej ma się z czego tłumaczyć pan prezydentPolsat News

    Najnowsze