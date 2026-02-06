W skrócie Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Europa wpadła w "potworną pułapkę" po odmowie dostępu do rosyjskiego gazu, stając się uzależnioną od surowców amerykańskich.

Były prezydent Rosji ocenił zakaz importu rosyjskiego LNG do Unii Europejskiej jako "idiotyczny" i skrytykował politykę europejską wobec Stanów Zjednoczonych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała dwudziesty pakiet sankcji przeciwko Rosji, obejmujący ograniczenia w sektorze energii, finansów i przemysłu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjski polityk za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Europa wpędziła się w potworną pułapkę, odmawiając dostępu do rosyjskiego gazu. Zdaniem byłego przywódcy, cały kontynent jest obecnie uzależniony od amerykańskich surowców i teraz jest skazany na posłuszeństwo wyłącznie wobec Waszyngtonu.

"Nie chodzi już o Trumpa, tak nielubianego przez obecnych europejskich idiotów. Członkowie UE będą musieli zapłacić tym, co pozostało z ich suwerenności. A Grenlandia to dopiero początek…" - grzmiał we wpisie na komunikatorze Max, który cytuje propagandowa agencja Tass.

Miedwiediew o "potwornej pułapce" dla Europy

Zaledwie kilka dni wcześniej Dmitrij Miedwiediew pozytywnie ocenił działania prezydenta USA, podkreślając, że w przeciwieństwie do innych polityków Zachodu "nie jest rusofobem" i w rzeczywistości jest "naprawdę pogodnym facetem".

Najnowszy komentarz byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej to aluzja do decyzji Unii Europejskiej o całkowitym zakazie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LPG) począwszy od 2027 roku. Wedle unijnego postanowienia, za nieprzestrzeganie tych przepisów będą grozić kary w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych i co najmniej 40 mln euro dla firm. Miedwiediew ocenił ten pomysł jako "idiotyczny".

"Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wokół wyspy Epsteina szaleją poważne geopolityczne namiętności, Unia Europejska pozostaje wyspą 'spokoju' - strefą głębokiego zacofania intelektualnego (idiotyzmu)" - pisał.

Były przywódca Rosji stwierdził, że "Europejczycy oszczędzają na wszystkim, owijając się trzema warstwami ubrań z powodu zimna w domach". Jego zdaniem decyzje o sankcjach wobec Rosji przybliżyło państwa UE do Waszyngtonu, który w rzeczywistości stanowi dla nich większe zagrożenie.

Nowy pakiet sankcji na Rosję. Von der Leyen wychodzi z propozycją

Również w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała nowy, 20. pakiet sankcji na Federację Rosyjską, który ponownie ma uderzyć w transport rosyjskiej ropy, sektor finansowy oraz przemysłowy.

- Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła przewodnicząca KE.

Dodatkowo, dwudziesty pakiet sankcji ma ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Bardziej ma się z czego tłumaczyć pan prezydent Polsat News