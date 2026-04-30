W skrócie Dmitrij Miedwiediew podczas wykładu w Moskwie stwierdził, że nasilająca się retoryka militarna w Europie może prowadzić do wojny z Rosją.

Były prezydent Rosji porównał obecną sytuację geopolityczną do okresu sprzed I wojny światowej i lat 30. XX wieku.

Miedwiediew wyraził satysfakcję z napięć między USA a Europą oraz podkreślił, że według niego jedyną drogą do rozwoju Rosji jest pełne zwycięstwo w wojnie z Ukrainą.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dmitrij Miedwiediew wygłosił w czwartek wykład w Moskwie podczas federalnego maratonu edukacyjnego "Najpierw wiedza". Polityk kontynuował propagandową narrację Kremla.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji mówił m.in. o "narastającej w Europie retoryce militarnej". Według niego ciągłe powtarzanie, że wojna z Rosją jest nieunikniona może stać się samospełniającą się przepowiednią.

- Praktycznie wszyscy europejscy przywódcy mówią, że wojna jest nieunikniona. Rozumiecie, dokąd prowadzi ta droga. Jeśli będziecie to powtarzać codziennie, ona się zacznie. Pretekstów i powodów znajdzie się pod dostatkiem - grzmiał były prezydent Rosji.

Dmitrij Miedwiediew o traktatach pokojowych: Zazwyczaj nie działają

Miedwiediew odniósł się również do metod rozwiązywania sporów międzynarodowych. - Jarmarczne sztuczki nie sprawdzają się w geopolityce. Rozstrzyganie konfliktów przez zawieranie umów jest niemożliwe - stwierdził polityk.

Były rosyjski prezydent zwrócił również uwagę, że większość konfliktów na świecie nie kończy się wskutek zawarcia porozumienia, lecz kapitulacją jednej ze stron.

- Większość konfliktów na świecie nie jest rozwiązywana w drodze porozumienia. To dobrze, jeśli konsensus zostanie osiągnięty we wszystkich istotnych punktach porozumienia, ale konflikty zazwyczaj kończą się kapitulacją jednej ze stron. I to jest właśnie najskuteczniejsza metoda, jeśli chodzi o losy konfliktu - podkreślił Miedwiediew.

Napięcie w geopolityce. Miedwiediew: Powrót do lat 30. XX wieku

Pytany przez publiczność, do jakiego okresu w historii świata porównałby obecną sytuację geopolityczną na świecie, Dmitrij Miedwiediew odpowiedział, że do okresu sprzed I wojny światowej i lat 30. XX wieku.

- Obecnie jesteśmy w trakcie specjalnej operacji wojskowej (tak Rosja nazywa wojnę

z Ukrainą - red.). Niestety, bardzo często konflikt lokalny poprzedza konflikt globalny. Opierając się na tych przesłankach, porównałbym obecną sytuację do okresu sprzed I wojny światowej, a w pewnym stopniu również do lat 30. XX wieku, poprzedzających II wojnę światową - powiedział Miedwiediew.

Zauważył jednocześnie, że ludzkość zasadniczo nigdy nie toczyła globalnych wojen przed I wojną światową, ale w jej trakcie powstały czołgi, samoloty i nowoczesna artyleria, co "obaliło wszelkie wcześniejsze pojęcie wojny". Według Miedwiediewa wojna zamieniła się w "maszynę do mielenia mięsa", a " Europa ukarała samą siebie".

- To samo dzieje się teraz. Europejczycy mówią: wojna z Rosją jest nieunikniona. Nie wiem, skąd to wzięli, ale to powtarzana codziennie mantra - dodał.

Polityk wskazał również, że w czasie II wojny światowej w Europie trwał proces intensywnej militaryzacji, przede wszystkim w Niemczech, ale i w innych krajach gospodarka została nastawiona na produkcję ogromnych ilości sprzętu. - To samo dzieje się teraz - stwierdził Miedwiediew.

USA i Europa jak "pająki w słoiku". Miedwiediew komentuje

Przewodniczący partii Jedna Rosja z satysfakcją komentował tarcia na linii Waszyngton-Bruksela. Użył przy tym rosyjskiego frazeologizmu o "pająkach w słoiku", który oznacza zaciętą walkę o przetrwanie lub władzę między osobami, które są od siebie zależne lub znajdują się w tej samej sytuacji.

-To naprawdę zabawne obserwować, jak rozwijają się relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą (...). Fakt, że oni są teraz jak pająki w słoiku - szczerze mówiąc - cieszę się. Przyglądam się temu z wielkim zainteresowaniem. Jak to mówią: będziemy obserwować, zróbmy zapas popcornu - podsumował.

Polityk stwierdził także, że Europejczycy pragną śmierci Rosji. - (...) Jako prezydent, starałem się nawiązać stabilne relacje z Europejczykami. Myślałem, że rozumieją nasze obawy. Niestety, późniejsze wydarzenia pokazały coś zupełnie innego. Nie rozumieją wiele z tego, co mówimy, nie chcą nas słuchać i - szczerze mówiąc - chcą upadku naszego państwa - powiedział Miedwiediew podczas swojego wykładu.

Polityk przekonywał słuchaczy, że po upadku Związku Radzieckiego "praktycznie wszyscy, absolutnie wszyscy - od przywódców państwa po zwykłych obywateli - patrzyliśmy na nasze stosunki z sąsiadami, ze światem zachodnim, przez różowe okulary".

Według niego wielu Rosjan wcześniej wierzyło, że Rosja powinna utrzymywać ciepłe stosunki z Zachodem ze względu na podobieństwa kulturowe i bliskość geograficzną. Jednak z biegiem czasu rozwój sytuacji geopolitycznej rozwiał te złudzenia - dodał.

- Nasz dzisiejszy konflikt ze światem zachodnim ma charakter egzystencjalny - to znaczy, jest kwestią naszego być albo nie być - dodał.

Miedwiediew powiedział również, że nie może powiedzieć z pewnością, że "mamy w Stanach Zjednoczonych absolutnego mediatora", ale podkreślił, że sam fakt, iż próbują to robić, nie jest niczym złym, ponieważ "są pragmatyczni". - Nawet wczorajsza rozmowa między naszym prezydentem Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem to potwierdza - zaznaczył.

Rosja ma jasną strategię. "Pełne zwycięstwo w wojnie z Ukrainą"

Dmitrij Miedwiediew podkreślił, że jedyną szansą na rozwój kraju jest pełne zwycięstwo w wojnie z Ukrainą. To ono ma przynieść "stabilizację" i pozwolić na realizację obietnic socjalnych, takich jak wzrost wynagrodzeń, rozwiązanie problemów demograficznych, poprawa opieki zdrowotnej i edukacji.

- Cele pozostają te same, ale można je osiągnąć tylko wtedy, gdy cel operacji zostanie zrealizowany - podsumował polityk, zaznaczając, że przed Rosją wciąż pozostaje "wiele do zrobienia" zarówno na froncie, jak i na tyłach.

- Większość naszych ludzi czeka na jedno: zwycięstwo. To jest najważniejsze - podkreślił.

Źródło: RIA Nowosti

