Miedwiediew obraża kolejnego polityka. "Emerytowany głupek"

Johnson kontra Miedwiediew

Zdaniem Johnsona żadne kraj nie potrzebuje dziś bardziej członkostwa w NATO niż Ukraina. W jego ocenie "wszystko, co sojusz musiał zrobić, to ustalić harmonogram" akcesji. - By mogła rozpocząć się zaraz po zakończeniu wojny, przy założeniu, że może to nastąpić już w przyszłym roku - wskazał.