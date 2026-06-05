Miedwiediew nie przebierał w słowach. Werbalny atak na von der Leyen
Dmitrij Miedwiediew ostro zareagował na oskarżenia pod adresem Rosji płynące z ust przedstawicieli UE. W znanym sobie stylu odpowiedział Ursuli von der Leyen, która stwierdziła, że eksplozja drona w rumuńskiej Konstancy jest "bezpośrednią konsekwencją wojny Rosji przeciwko Ukrainie". We wpisie wspomniał o scenariuszu "wybuchu siedziby UE w Brukseli".
W skrócie
- Dmitrij Miedwiediew ostro zareagował na zarzuty ze strony Ursuli von der Leyen dotyczące wybuchu drona w rumuńskiej Konstancy, używając obraźliwych określeń i odnosząc się do możliwego ataku na siedzibę UE.
- Szefowa Komisji Europejskiej stwierdziła, że wybuch drona jest konsekwencją wojny Rosji przeciwko Ukrainie i zapowiedziała wsparcie dla krajów zagrożonych działaniami wojennymi.
- Rumuńskie Ministerstwo Obrony potwierdziło eksplozję morskiego drona w pobliżu portu w Konstancy. Maszyna nadleciała z Ukrainy.
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Bezzałogowa łódź uderzyła w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy. Przedstawiciele ukraińskiej marynarki tłumaczyli, że utracili kontrolę nad dronem w wyniku rosyjskiej ingerencji.
Dodali, że strona rumuńska została z wyprzedzeniem powiadomiona o zagrożeniu, żeby uniknąć ofiar.
Miedwiediew z ripostą. Dostało się von der Leyen
W reakcji na incydent szefowa Komisji EuropejskiejUrsula von der Leyen zaznaczyła, że eksplozja drona w Konstancy to "bezpośrednia konsekwencja wojny Rosji przeciwko Ukrainie", a konflikt staje się "w coraz większym stopniu zagrożeniem dla państw" na wschodniej granicy UE.
Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji RosyjskiejDmitrij Miedwiediew postanowił zareagować.
"Ursula nazwała wybuch drona morskiego w Konstancy 'bezpośrednią konsekwencją wojny prowadzonej przez Rosję'. Czekamy, aż ta termojądrowa idiotka dojdzie do wniosku, że zbliżający się wybuch siedziby UE w Brukseli, spowodowany przez chochołonazistów ("chochoł" - obraźliwe określenie Ukraińców stosowane przez rosyjską propagandę - red.) jest wynikiem agresji Kremla (pisownia oryginalna - red.)" - napisał na platformie Max.
Szefowa KE zapewniła o solidarności z każdym krajem, który jest zagrożony incydentami wynikającymi z prowadzonych działań wojennych. Zapewniła, że Europa znacząco inwestuje w rozwój zdolności antydronowych, systemów ostrzegania i obrony powietrznej. Jak zaznaczyła, unijny program SAFE "pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę".
Rumunia. Eksplozja drona w Konstancy, Ukraina tłumaczy
Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało w piątek, że w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie.
Agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24 podała, że w wyniku działań poszukiwawczych podjętych po eksplozji drona odnaleziono trzy morskie bezzałogowce.
Ambasada RP w Rumunii poinformowała o ewakuacji wybrzeża w Konstancy w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona. Zaleciła stosowanie się do wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych.
Źródło: Reuters