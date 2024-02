Miedwiediew mówi o "konwulsjach zwiotczałych mięśni". Myśli o NATO

Komentarz wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej pojawił się na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Polityk odniósł się m.in. do skali ćwiczeń i krajów, w których będą się odbywać, jednocześnie podkreślając, że celem jest wystraszenie Rosji .

"Zachodni politycy (...) i ich mierni generałowie z NATO po raz kolejny postanowili nas przestraszyć. Rozpoczęli największe ćwiczenia wojskowe od czasów zimnej wojny. Bierze w nich udział 90 tysięcy żołnierzy z 31 krajów Sojuszu. (...) Niektóre etapy, zgodnie z oczekiwaniami, będą miały miejsce w państwach najbardziej rusofobicznych, takich jak Polska , Łotwa, Litwa i Estonia . Oznacza to, że będą w pobliżu granic Rosji" - napisał.

"NATO-wskie bełkoty bały się wprost powiedzieć, przeciwko komu te ćwiczenia będą skierowane, ograniczając się do pustej paplaniny o opracowaniu planów obronnych i odstraszaniu potencjalnej agresji ze strony pobliskich przeciwników. Ale jest całkiem oczywiste, że te konwulsje zwiotczałych mięśni Zachodu są ostrzeżeniem dla naszego kraju" - dodał.

Zdaniem Dmitrija Miedwiediewa tak ogromne manewry, które rzekomo mają wystraszyć Rosję, są tak naprawdę pokazem słabości krajów Zachodu. Co więcej, ma być to też potwierdzenie, że NATO nie wierzy w zwycięstwo Ukrainy w wojnie .

"Jeśli sam Sojusz zdecydował się na przeprowadzenie ćwiczeń tego szczebla, to znaczy, że naprawdę się czegoś boi. Co więcej, nie wierzy tylko w zwycięstwo, ale w ogóle w jakiekolwiek sukcesy militarne zgniłego neonazistowskiego reżimu w Kijowie. Poza tym oczywiście pracują nad antyrosyjskim programem dla wewnętrznych celów politycznych, konsolidując swój niezadowolony elektorat" - podkreślił.

Dmitrij Miedwiediew o pomocy Ukrainie. "To będzie oznaczać jedno"

Według wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej nadmierna aktywność militarna NATO może doprowadzić do wybuchu międzynarodowego konfliktu.

"To bardzo niebezpieczna gra z ogniem. Zebrano znaczące siły, a ćwiczeń na taką skalę nie prowadzono od ubiegłego stulecia. (...) Nie będziemy atakować żadnego kraju w tym bloku. Rozumieją to wszyscy rozsądni ludzie na Zachodzie. Jeśli jednak zagrają zbyt ostro i naruszą integralność naszego kraju, natychmiast otrzymają odpowiednią reakcję. Będzie to oznaczać tylko jedno - wielką wojnę, od której NATO nie będzie się już odwracać" - przekonywał.