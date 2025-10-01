W skrócie Donald Trump wrócił do tematu wysłania okrętów podwodnych w pobliże Rosji. Jak stwierdził, decyzja wynikała z "ostrożności".

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew publicznie zakwestionował prawdziwość tej informacji i stwierdził, że jest to jak "szukanie czarnego kota w ciemnym pokoju".

Dyskusja między politykami rozpoczęła się w lipcu, kiedy internetowe wpisy Miedwiediewa uraziły Trumpa.

Donald Trump we wtorek pojawił się w bazie w Quantico, gdzie zjechali się amerykańscy generałowie. Prezydent USA przy okazji odniósł się do gróźb wymierzonych w Stany Zjednoczone przez Dmitrija Miedwiediewa.

- Oni coś wspomnieli o broni nuklearnej, bardzo głupia osoba o tym wspomniała, więc wtedy wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne w pobliże Rosji z ostrożności - stwierdził Trump w przemówieniu do wojskowych.

USA - Rosja. Miedwiediew odpowiada Trumpowi

Miedwiediew nie pozostał obojętny na te słowa Trumpa. Były prezydent i były premier Rosji na platformie X określił słowa prezydenta USA jako "nowy odcinek thrillera 'Okręty podwodne z napędem atomowym na stanowiska X'".

"Trump ponownie wspomniał o okrętach podwodnych, które rzekomo wysłał na rosyjskie wybrzeże, twierdząc, że są bardzo dobrze ukryte" - napisał Miedwiediew. Dodał jednak, prześmiewczo, powołując się na przysłowie, że "trudno znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju - zwłaszcza jeśli go tam nie ma" - sugerując tym samym, że Donald Trump blefuje i wcale nie wysłał żadnych okrętów.

Przypomnijmy, że wiele komunikatów pochodzących z Kremla ma na celu wprowadzenie dezinformacji i jest elementem rosyjskiej propagandy.

Miedwiediew kontra Trump. USA wysyła okręty podwodne

Pod koniec lipca Trump miał wydać rozkaz, aby dwa okręty USA zbliżyły się do granic Rosji. Powodem były wpisy w mediach społecznościowych byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, które uraziły amerykańskiego przywódcę.

Trump stwierdził wówczas, że jego działanie wynika z ostrożności i reakcji na groźbę. - Robię to, by zapewnić bezpieczeństwo naszemu narodowi - powiedział prezydent.

W tym samym czasie Trump zmienił warunki ultimatum postawionego Rosji. Zapowiedział, że daje Moskwie 10 dni na osiągnięcie porozumienia z Ukrainą w sprawie zawieszenia broni. Jeśli do tego nie dojdzie, nałoży na Rosję cła, a na jej partnerów handlowych sankcje wtórne.

Na ten ruch prezydenta USA zareagował Dmitrij Miedwiediew. "Każde nowe ultimatum Trumpa jest groźbą i krokiem w stronę wojny. I to nie między Rosją a Ukrainą, ale (Rosją - przyp. red.) i jego własnym krajem" - napisał były przywódca Rosji.

Słowa Miedwiediewa spotkały się z ponownym ostrzeżeniem ze strony Trumpa. "Rosja i USA prawie nie prowadzą ze sobą interesów. Utrzymajmy to w tym stanie i powiedzmy Miedwidiewowi, nieudanemu byłemu prezydentowi Rosji, który myśli, że nadal jest prezydentem, żeby uważał na słowa. Wkracza na bardzo niebezpieczny teren!" - napisał.

