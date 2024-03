Miedwiediew grozi krwawym odwetem. "Czekajcie, dranie"

"Jeśli okaże się, że są to terroryści reżimu kijowskiego, nie da się inaczej postąpić z nimi i ich ideologicznymi inspiracjami. Trzeba ich wszystkich odnaleźć i bezlitośnie zniszczyć jako terrorystów. Włączając w to urzędników państwa, które dopuściło się takiego okrucieństwa. Śmierć za śmierć" - pisał wówczas.

Atak pod Moskwą. Dmitrij Miedwiediew: Czekajcie, dranie

Rosja. Władimir Putin: Ukarzemy wszystkich

- Zwracam się do was w związku z krwawym barbarzyńskim aktem terrorystycznym, którego ofiarami były dziesiątki spokojnych, niewinnych ludzi, naszych rodaków, w tym dzieci, nastolatków, kobiet - mówił na początku telewizyjnego przemówienia. - Lekarze walczą teraz o życie osób, które przebywają w szpitalach w ciężkim stanie. Jestem pewien, że zrobią wszystko, co możliwe, by uratować życie i zdrowie wszystkich rannych - dodał, składając także kondolencje bliskim ofiar i dziękując służbom za udział w akcji ratowniczej.