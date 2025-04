Słowa byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa przytacza agencja Reutera, powołując się na prokremlowską TASS.

To nie pierwszy raz, kiedy Miedwiediew straszy potężnym uderzeniem.

Rosja. Miedwiediew straszy atakiem nuklearnym. Ale nie całe NATO

- Nowi członkowie NATO są obecnie potencjalnymi celami dla Moskwy i są narażeni na ewentualne uderzenia odwetowe z użyciem broni jądrowej w przypadku konfliktu - mówił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Z wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa można wywnioskować, że najprawdopodobniej odnosi się on do Finlandii i Szwecji - dwóch państw, które niedawno dołączyły do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Jednocześnie, jak podaje TASS, Miedwiediew "nazwał nonsensem twierdzenia, że Rosja może zaatakować Europę".

Były rosyjski przywódca, który przemawia podczas panelu edukacyjnego w Moskwie podkreślił, że "odpowiedzią Rosji na zachodnią zasadę 'pokoju poprzez siłę' może być tylko 'pokój poprzez strach', ponieważ strach wciąż działa".

Wojna w Ukrainie. Miedwiediew: Musimy zobaczyć, co stanie się z rozejmem

- Przystąpienie do NATO nie przyczyniło się do wzmocnienia bezpieczeństwa żadnego z państw, które dołączyły do Sojuszu - ocenił Dmitrij Miedwiediew.

Podczas panelu wspomniał także o sytuacji w Ukrainie. Zdaniem Miedwiediewa, co niejednokrotnie podkreślał w przeszłości, to Federacja Rosyjska powinna odnieść zwycięstwo w wojnie. - Specjalna operacja wojskowa powinna zakończyć się zwycięstwem Rosji, a reżim w Kijowie powinien zostać zniszczony - mówił.

- Uzasadnionym celem Rosji są nie tylko ukraińskie Siły Zbrojne, ale także zagraniczni najemnicy - dodał wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Z kolei odnosząc się do "wielkanocnego rozejmu", stwierdził, że "Kijów niemal natychmiast go złamał". - Musimy zobaczyć, co się stanie z tym rozejmem - dodał. Przypomnijmy, że w poniedziałek Władimir Putin ogłosił kolejne, tymczasowe zawieszenie broni na froncie.

Według agencji Reutera decyzja rosyjskiego przywódcy podyktowana jest chęcią świętowania 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

