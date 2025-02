Wpłynęła kaucja, którą należało wpłacić, by były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski opuścił londyński areszt. Sprawa byłego szefa RARS dotyczy nieprawidłowości w tej komórce. Kuczmierowski usłyszał zarzuty, a we wrześniu 2024 roku zatrzymano go w Londynie. Trwa procedura ekstradycyjna.