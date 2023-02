Michaił Saakaszwili w stanie krytycznym. Apel rzecznika praw człowieka

"Były prezydent Gruzji i obecny obywatel Ukrainy Michaił Saakaszwili jest w stanie krytycznym. To co widzimy na zdjęciu i filmie to tortura obywatela Ukrainy" - napisał Łubinec.

Dodał, że wszyscy obserwują, jak jego stan zdrowia się pogarsza. "To nie do przyjęcia" - podkreślił.

Przekazał, że po raz kolejny publicznie wzywa władze Gruzji, by dopuściły go do obywatela Ukrainy.

"Kilka razy kontaktowałem się z gruzińską rzeczniczką praw człowieka i napisałem kilka listów do ministerstwa sprawiedliwości. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi" - przekazał rzecznik. Zażądał natychmiastowego zwolnienia Saakaszwilego na leczenie. Zaapelował również do wszystkich instytucji praw człowieka o pilny wpływ na władze Gruzji.



Saakaszwili w ciężkim stanie. Ma koronawirusa

Michaił Saakaszwili odbywa karę więzienia za nadużycia, jakich miał się dopuścić podczas sprawowania urzędu prezydenta Gruzji.



Obecnie przebywa w klinice Vivamedi w Tbilisi. Został przeniesiony na intensywną terapię z powodu pogarszającego się stanu zdrowia - informowała pravda.com.ua. Kilka dni temu u byłego prezydenta zdiagnozowano koronawirusa.



