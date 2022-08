Gorbaczow w latach 1985-1991 był sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i faktycznym przywódcą tego państwa. Na lata jego rządów przypada upadek Związku Radzieckiego.

W 2011 roku Gorbaczow krytykował Władimira Putina po protestach ws. fałszowania wyborów do Dumy Państwowej. Wzywał go wówczas, by nie kandydował ponownie na urząd prezydenta (tę funkcje w latach 2008-2012 pełnił Dmitrij Miedwiediew).

Jednak stosunek byłego szefa ZSRR do Putina ocieplił się w 2014 roku, po aneksji Krymu. W 2017 roku Gorbaczow w rozmowie z RIA Nowosti ocenił, że "Putin zasłużył sobie na poparcie ludzi".

W 1990 r. został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Był ceniony na Zachodzie za wkład w zakończenie zimnej wojny.