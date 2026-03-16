W skrócie Sondaż Politico wykazał, że obywatele Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji coraz przychylniej spoglądają na Chiny jako partnera kosztem Stanów Zjednoczonych.

Respondenci z tych państw w dużej mierze popierają ograniczanie zależności od USA i zacieśnianie relacji gospodarczych z Pekinem.

Większość badanych wskazuje, że to Chiny, a nie USA, są liderem postępu technologicznego i mają szansę stać się dominującą siłą na świecie w ciągu dekady.

Decyzje podejmowane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa powodują, że społeczeństwa w czterech największych państwach sojuszniczych coraz przychylniej spoglądają na Chiny.

Sondaż dla Politico, przeprowadzony we współpracy z brytyjską firmą badawczą Public First, wskazuje, że obywatele Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, a więc największych partnerów USA, coraz częściej zaczynają postrzegać Pekin jako solidnego partnera.

Sondaż. Sojusznicy USA zwracają się ku Chinom

Wyniki badania sugerują, że ta tendencja jest bardziej napędzana polityką międzynarodową prowadzoną przez Trumpa, niż wzrostem wiarygodności Państwa Środka.

57 proc. Kanadyjczyków uważa, że w obecnej sytuacji lepiej polegać na Chinach niż USA za rządów Trumpa, w Niemczech tego zdania jest 40 proc. (przeciwnego 24 proc.), w Wielkiej Brytanii 42 proc. (przeciwnego 34 proc.), a we Francji 34 proc. (25 proc. ma odmienne zdanie).

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że w obliczu niestabilnej sytuacji w kwestii ceł, które są wykorzystywane przez Trumpa do prowadzenia polityki z własnymi sojusznikami, ci zacieśniają relacje gospodarcze z Pekinem.

"Respondenci ze wszystkich czterech krajów sojuszniczych w dużej mierze popierają wysiłki mające na celu oddalenie się od USA" - czytamy.

48 proc. respondentów w Kanadzie stwierdziło, że jest możliwe zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych, a rząd w Ottawie powinien zmierzać w tym kierunku.

"W Wielkiej Brytanii 42 procent (badanych - red.) uznało, że ograniczenie zależności od USA brzmi teoretycznie dobrze, ale byli sceptyczni, czy może to nastąpić w praktyce" - podaje Politico.

Serwis zwrócił uwagę, że mniej uczestników sondażu w wymienionych państwach wierzy, że możliwe byłoby zmniejszenie zależności od Chin, co w ocenie autorów świadczy o "dominacji Pekinu w globalnych łańcuchach dostaw".

Więcej wiary w Chiny jako alternatywę dla Stanów Zjednoczonych mają młodsi uczestnicy (grupa 18-24 lata - red.) badania i to oni "znaczeni częściej" opowiadają się za zacieśnieniem związków z Państwem Środka.

Postęp technologiczny i dominacja globalna. Chiny czy USA?

Wśród respondentów z czterech wymienionych państw panuje zgoda, co do tego, że to Chiny wygrywają ze Stanami Zjedzonymi wyścig technologiczny.

55 proc. Niemców bardziej ceni chiński postęp technologiczny (przeciwnego zdania było 30 proc. - red.), w Kanadzie 54 proc. (na USA wskazało 37 proc.), w Wielkiej Brytanii 53 proc., (35 proc. na USA), a we Francji 50 proc. (36 proc.).

- Nastąpiła prawdziwa zmiana nastawienia w globalnym postrzeganiu chińskiej dominacji w dziedzinie technologii i innowacji - powiedziała Sarah Beran, która pełniła funkcję zastępcy szefa misji w ambasadzie USA w Pekinie za kadencji Joe Bidena.

Ochłodzenie stosunków między Waszyngtonem a Ottawą, Berlinem, Londynem i Paryżem pogłębia przekonanie, że USA trąca status "superpotęgi".

Więcej respondentów w tych państwach wskazało, że w ciągu dekady, to Chiny staną się dominującą siłą na świecie.

51 procent Niemców wskazało na Chiny, a 33 proc. na USA, w Kanadzie 49 proc. do 35 proc., we Francji 48 proc. - 36 proc., a w Wielkiej Brytanii 45 proc. - 41 proc.

