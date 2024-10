Włochy. Zmiany przy Fontannie di Trevi. Miasto czeka na miliony turystów

Włochy. Masowa turystyka w Rzymie. Fontanna di Trevi oblegana

Nawet późnym wieczorem schody znajdujące się przy atrakcji oblegane są przez setki turystów. Słynnym rzymskim zwyczajem jest wrzucanie do wody monet, co ma zagwarantować "powrót do tego miejsca". Trend cieszy się to dużym zainteresowanie, gdyż każdego dnia w fontannie ląduje kilka tys. euro.