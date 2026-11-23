W skrócie Ukraińskie drony zaatakowały w poniedziałek pojazdy towarowe na autostradzie R-280 Noworosja, łączącej Rostów nad Donem z okupowanym Krymem.

Trasa R-280 miała pełnić funkcję logistycznego zastępstwa dla uszkodzonego Mostu Krymskiego, kluczowego dla rosyjskiego zaopatrzenia wojskowego.

Ukraińscy eksperci wskazują, że izolacja Krymu poprzez ostrzeliwanie nowej trasy logistycznej jest obecnie priorytetowym celem działań wojskowych.

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Ukraińskie drony uderzyły w poniedziałek w pojazdy towarowe jadące po autostradzie R-280 "Noworosja" - przekazał Unian, cytując informacje białego wywiadu z kanału Exilenova+ na Telegramie.

Trasa łączy Rostów nad Donem z okupowanym Krymem i oparta jest na dawnej ukraińskiej trasie M14. Ukraińskie media twierdzą, że droga miała stanowić częściowe zastępstwo logistyczne dla uszkodzonego Mostu Krymskiego.

Ukraina uderzyła w trasę "Noworosja". Miała logistycznie zastąpić Most Krymski

Na opublikowanym przez Exilenova+ nagraniu widać kłęby dymu i płonące obiekty, które nagrywa jeden z przejezdnych na R-280. Kierowca pojazdu mówi na wideo: Jest gorąco, wszystko tu się pali.

"Płonąca trasa do okupowanego Krymu; po zawaleniu się odcinka drogi pod mostem krymskim Rosjanie znaleźli się w pułapce logistycznej" - komentuje biały wywiad.

Jak podał Unian, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że atak na Most Krymski jest jednym z etapów operacji prowadzonej przez kilka tygodni przez wojsko i służbę bezpieczeństwa.

Eksperci z Ukrainy uważają, że uszkodzenie przeprawy ma bardzo duże znaczenie strategiczne i znacząco osłabia Rosję w tym regionie. Emerytowany major oraz analityk Ołeksij Hetman stwierdził, że żołnierzom Kremla na Krymie może wystarczyć zaopatrzenia jedynie do Nowego Roku. Nadmienił, że większość zapasów, w tym uzbrojenie, były dostarczane właśnie Mostem Krymskim

Z kolei żołnierz i współzałożyciel Centrum Wsparcia Rozpoznania Powietrznego Ihor Lutsenko, uważa, że Krym musi zostać "jeszcze bardziej odizolowany". Kluczowe ma być teraz ostrzeliwanie "Noworosji", jako nowej trasy logistycznej Kremla.

Historycznie nazwa Noworosja lub kraj noworosyjski odnosi się do części terenów dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii (Naddniestrza) i południowo-zachodniej Rosji, zdobytych przez imperium w XVIII wieku w wojnie z Turcją. Po rozpadzie ZSRR i utworzeniu niepodległej Ukrainy termin ten stał się narzędziem dla prorosyjskich ugrupowań separatystycznych.

Most Krymski uszkodzony. Media: Cios dla Putina

Most Krymski łączy kontynentalną część Rosji z Krymem i powstał po zaanektowaniu półwyspu przez Rosję w 2014 roku. Połączył okupowany Półwysep Krymski przez Cieśninę Kerczeńską z należącym do Rosji Półwyspem Tamańskim na Kubaniu (część Kraju Krasnodarskiego, jednego z podmiotów w ramach Federacji Rosyjskiej).

Przeprawa ma dla Rosji istotne znaczenie militarne, ponieważ jest wykorzystywana przez siły zbrojne do transportowania żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym i do innych okupowanych regionów Ukrainy. Agencja Reutera ocenia, że jego uszkodzenie stanowi poważny cios dla Władimira Putina.



