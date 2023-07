Miała spalić Torę przed ambasadą. Zaskoczenie na demonstracji

Organizatorka akcji miała spalić Torę

Na początku lipca doszło w Szwecji do manifestacji 32-letniego obywatela Szwecji pochodzenia syryjskiego. Otrzymał on od policji zezwolenie na zorganizowanie zgromadzenia , podczas którego miał spalić zarówno Torę, jak i Biblię.

Spalenie Koranu w Szwecji. Kraje arabskie zareagowały

W Iraku doszło natomiast do manifestacji, podczas której kilkadziesiąt osób wtargnęło do szwedzkiej ambasady w Bagdadzie, wybiło szybę w budynku i podpaliło szwedzką flagę.

- Jeśli zostaną one rozpatrzone pozytywnie, będziemy mieli do czynienia z kilkoma dniami, w których istnieje wyraźne ryzyko, że wydarzy się coś poważnego. Jestem bardzo zaniepokojony tym, do czego może to doprowadzić - dodał.