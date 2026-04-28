W skrócie Żołnierz armii amerykańskiej, Gannon Van Dyke, został oskarżony o wykorzystanie informacji poufnych do obstawiania porwania Nicolasa Maduro i nie przyznał się do winy.

Van Dyke został oskarżony o pięć przestępstw, związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem informacji rządowych oraz dokonał zakładów na Polymarket, dotyczących przyszłości Maduro i możliwego wkroczenia wojsk amerykańskich do Wenezueli.

Sędzia federalny zarządził zwolnienie Van Dyke'a za kaucją w wysokości 250 000 dolarów, a Polymarket zgłosił jego transakcje władzom i współpracował w śledztwie.

38-letni Gannon Van Dyke złożył oświadczenie przed sędzią federalną Margaret Garnett na Manhattanie.

Van Dyke miał ogoloną głowę i był ubrany w czarną marynarkę, dżinsy i brązowe buty, gdy pojawił się w sądzie wraz ze swoimi prawnikami. Miał też na oczach przeciwsłoneczne okulary.

Żołnierz miał dostęp do tajnych informacji, wykorzystał je do zakładu

W zeszłym tygodniu Van Dyke został aresztowany na podstawie federalnego aktu oskarżenia, w którym zarzuca mu się postawienie w okresie od 27 grudnia 2025 r. do 2 stycznia 2026 r. zakładów o wartości 33 000 dolarów na rynku prognoz Polymarket, że Maduro wkrótce straci urząd, a siły amerykańskie wkrótce wkroczą do Wenezueli.

Prokuratorzy twierdzą, że rynki przypisywały wówczas niskie prawdopodobieństwo wystąpienia tych wydarzeń, co doprowadziło do dużej wypłaty dla Van Dyke'a.

Sprawa ta stanowi pierwszy przypadek, w którym Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty, dotyczące wykorzystywania informacji poufnych na rynku prognoz do obstawiania zakładów pieniężnych. Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) również wniosła przeciwko Van Dyke'owi zarzuty cywilne.

Van Dyke, starszy sierżant Sił Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, stacjonujący w Fort Bragg w Karolinie Północnej, był zaangażowany w "planowanie i przeprowadzenie" akcji z 3 stycznia 2026 r., w wyniku której schwytano Maduro i jego żonę, Cilię Flores - poinformowali prokuratorzy.

USA. Amerykański komandos usłyszał pięć zarzutów

Zostało mu postawionych pięć zarzutów karnych: bezprawne wykorzystanie poufnych informacji rządowych dla osobistych korzyści, kradzież niepublicznych informacji rządowych, oszustwo towarowe, oszustwo elektroniczne oraz przeprowadzenie bezprawnej transakcji pieniężnej.

Polymarket poinformował, że zgłosił transakcje Van Dyke'a władzom i współpracował w śledztwie.

Konkurencyjny rynek prognoz Kalshi wcześniej zablokował Van Dyke'owi możliwość otwarcia konta ze względu na wymagania platformy, dotyczące tożsamości - poinformowała w piątek agencja Reutera, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.

Sędzia federalny Brian Meyers w Raleigh w Karolinie Północnej nakazał zwolnienie Van Dyke'a pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 250 000 dolarów podczas jego pierwszego wystąpienia przed sądem w piątek.

Źródło: Reuters

