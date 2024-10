Miał planować zamach na ambasadę Izraela. Akcja służb w Niemczech

Niemieckie służby zatrzymały obywatela Libii podejrzanego o przynależność do Państwa Islamskiego. Mężczyzna miał planować zamach na ambasadę Izraela w Berlinie. 27-latek w niedzielę ma stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości w Karlsruhe. Ten zdecyduje, czy trafi on do aresztu.