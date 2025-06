Miał oderwać się od pasa, nagle zahamował. Tajemnicza awaria w Zurychu

Samolot, który miał wylecieć z Zurychu do Chicago, został zatrzymany, gdy już niemal odrywał się od ziemi. Maszyna pędziła z prędkością ponad 260 km/h. Trzy opony pękły, a pasażerowie zostali ewakuowani. Nie wiadomo, co doprowadziło do tak nieoczekiwanego przerwania startu.