W skrócie Wiaczesław Gładkow został odwołany z funkcji gubernatora obwodu biełgorodzkiego w związku z krytyką polityki Kremla, w tym ograniczeń w dostępie do internetu i komunikatora Telegram.

Według doniesień krytyka Gładkowa była skierowana także wobec Władimira Putina i braku realizacji obietnic odbudowy zniszczonych terenów.

Stanowisko tymczasowego gubernatora w obwodzie biełgorodzkim objął Aleksander Szuwajew, a w obwodzie briańskim Jegor Kowalczuk.

Zmiany gubernatorów są powiązane ze wzrostem niezadowolenia społecznego z powodu skutków wojny oraz częstymi atakami i problemami infrastrukturalnymi w tych regionach.

Agencja Reutera informowała, powołując się na komunikat Kremla, że w środę gubernatorzy dwóch rosyjskich obwodów przy granicy z Ukrainą (briańskiego i biełgorodzkiego) podali się do dymisji.

Oba regiony są częstym celem ataków sił ukraińskich. Dekrety ws. zmian na stanowiskach podpisał Władimir Putin.

Rosja. Gubernator odwołany przez krytykę Kremla

Z funkcji gubernatora obwodu briańskiego zrezygnował Aleksandr Bogomaz, zastąpił go Jegor Kowalczuk. W obwodzie biełgorodzkim do dymisji podał się Wiaczesław Gładkow, a pełniącym obowiązki szefa obwodu został Aleksander Szuwajew.

Jak przekazał w piątek "Financial Times", Gładkow został usunięty ze stanowiska po krytyce przerw w dostępie do internetu oraz ograniczenia działania komunikatora Telegram, który był wykorzystywany do ostrzegania mieszkańców o nadchodzących ukraińskich atakach z powietrza.

Według anonimowego źródła "FT" "Gladkow narzekał, że Władimir Putin zawsze obiecywał odbudowę zbombardowanych terenów, ale nie wierzył, że to się kiedykolwiek uda. Trzeba budować drogi i całą komunikację od podstaw w miejscach, gdzie mieszkają tylko emeryci".

Tymczasowy zarządca w Biełgorodzie, generał Aleksander Szuwajew, od 2022 roku walczył w Ukrainie. Wcześniej brał udział w działaniach militarnych w Syrii, Gruzji i Północnym Kaukazie.

Rosja. Zmiana gubernatorów w dwóch regionach. "Ataki stały się powszechne"

"The Guardian" wskazuje, że zmiany gubernatorów mają związek z rosnącym niezadowoleniem społecznym spowodowanym przedłużającą się inwazją Rosji na Ukrainę. Oba regiony należą do najmocniej dotkniętych skutkami wojny.

"Ataki rakiet i dronów stały się powszechne, podobnie jak przerwy w dostawie prądu i przerwy w dostępie do internetu" - przypomniano w publikacji.

W rozmowie z portalem Vedomosti politolog Witalij Iwanow wskazał jasny cel zmiany - zadaniem nowych gubernatorów będzie nawiązanie głębszej komunikacji z wojskiem i służbami bezpieczeństwa.

Iwanow wskazał, że Kowalczuk i Szuwajek muszą dysponować "zwiększoną odpornością na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe".

Źródło: "Financial Times", Reuters, AFP

