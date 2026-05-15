Miał krytykować Putina. Nowe informacje o odwołanym gubernatorze
Gubernator obwodu biełgorodzkiego został odwołany z powodu krytyki polityki Kremla - informuje "Financial Times". Wiaczesław Gładkow z dezaprobatą przyjął ograniczenia w dostępie do internetu w Rosji, w tym do popularnego komunikatora Telegram. Jak informuje źródło, dostało się również osobiście Władimirowi Putinowi.
W skrócie
- Wiaczesław Gładkow został odwołany z funkcji gubernatora obwodu biełgorodzkiego w związku z krytyką polityki Kremla, w tym ograniczeń w dostępie do internetu i komunikatora Telegram.
- Według doniesień krytyka Gładkowa była skierowana także wobec Władimira Putina i braku realizacji obietnic odbudowy zniszczonych terenów.
- Stanowisko tymczasowego gubernatora w obwodzie biełgorodzkim objął Aleksander Szuwajew, a w obwodzie briańskim Jegor Kowalczuk.
- Zmiany gubernatorów są powiązane ze wzrostem niezadowolenia społecznego z powodu skutków wojny oraz częstymi atakami i problemami infrastrukturalnymi w tych regionach.
Agencja Reutera informowała, powołując się na komunikat Kremla, że w środę gubernatorzy dwóch rosyjskich obwodów przy granicy z Ukrainą (briańskiego i biełgorodzkiego) podali się do dymisji.
Oba regiony są częstym celem ataków sił ukraińskich. Dekrety ws. zmian na stanowiskach podpisał Władimir Putin.
Rosja. Gubernator odwołany przez krytykę Kremla
Z funkcji gubernatora obwodu briańskiego zrezygnował Aleksandr Bogomaz, zastąpił go Jegor Kowalczuk. W obwodzie biełgorodzkim do dymisji podał się Wiaczesław Gładkow, a pełniącym obowiązki szefa obwodu został Aleksander Szuwajew.
Jak przekazał w piątek "Financial Times", Gładkow został usunięty ze stanowiska po krytyce przerw w dostępie do internetu oraz ograniczenia działania komunikatora Telegram, który był wykorzystywany do ostrzegania mieszkańców o nadchodzących ukraińskich atakach z powietrza.
Według anonimowego źródła "FT" "Gladkow narzekał, że Władimir Putin zawsze obiecywał odbudowę zbombardowanych terenów, ale nie wierzył, że to się kiedykolwiek uda. Trzeba budować drogi i całą komunikację od podstaw w miejscach, gdzie mieszkają tylko emeryci".
Tymczasowy zarządca w Biełgorodzie, generał Aleksander Szuwajew, od 2022 roku walczył w Ukrainie. Wcześniej brał udział w działaniach militarnych w Syrii, Gruzji i Północnym Kaukazie.
Rosja. Zmiana gubernatorów w dwóch regionach. "Ataki stały się powszechne"
"The Guardian" wskazuje, że zmiany gubernatorów mają związek z rosnącym niezadowoleniem społecznym spowodowanym przedłużającą się inwazją Rosji na Ukrainę. Oba regiony należą do najmocniej dotkniętych skutkami wojny.
"Ataki rakiet i dronów stały się powszechne, podobnie jak przerwy w dostawie prądu i przerwy w dostępie do internetu" - przypomniano w publikacji.
W rozmowie z portalem Vedomosti politolog Witalij Iwanow wskazał jasny cel zmiany - zadaniem nowych gubernatorów będzie nawiązanie głębszej komunikacji z wojskiem i służbami bezpieczeństwa.
Iwanow wskazał, że Kowalczuk i Szuwajek muszą dysponować "zwiększoną odpornością na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe".
Źródło: "Financial Times", Reuters, AFP