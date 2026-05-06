W skrócie Aresztowano 35-letniego pracownika FAA po wysłaniu wiadomości e-mail do Białego Domu, w której zadeklarował zamiar zamordowania Donalda Trumpa.

Dean DelleChiaie został postawiony w stan oskarżenia za groźby w komunikacji międzystanowej i przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Mężczyzna wcześniej korzystał ze służbowego komputera do wyszukiwania informacji związanych z bezpieczeństwem urzędników oraz przyznał się do problemów zdrowotnych i leczenia.

Mieszkający w stanie New Hampshire 35-letni inżynier mechanik Dean DelleChiaie został aresztowany w poniedziałek. Bezpośrednim powodem jest treść wiadomości e-mail, którą mężczyzna wysłał na adres Białego Domu.

"Ja, Dean DelleChiaie, zamierzam cię - Donaldzie Johnie Trumpie - zneutralizować/zabić, ponieważ postanowiłeś zabijać dzieci, tłumacząc się wojną, podczas gdy w rzeczywistości, to terroryzm. Bóg zna twoje czyny i twoje miejsce" - napisał pracownik FAA.

USA. Pracownik rządowy groził Trumpowi, został aresztowany

We wtorek DelleChiaie stanął przed sądem federalnym, gdzie został oskarżony o "groźby w komunikacji międzystanowej". Sędzia zdecydował, że do czasu rozpoczęcia procesu, mężczyzna przebywać będzie w areszcie, bez możliwości zwolnienia za kaucją.

35-latek zawnioskował o obrońcę z urzędu. Jeśli jego wina zostanie udowodniona, grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat oraz grzywna w wysokości 250 tys. dolarów.

Groźby w e-mailu nie są pierwszym przypadkiem, gdy DelleChiaie wykazuje wrogie zamiary pod adresem amerykańskiej administracji. Jak donosi NBC News, już na początku roku Secret Service otrzymywał doniesienia o niepokojących zachowaniach mężczyzny.

Obsesja na punkcie Trumpa? 35-latek chciał "zneutralizować" prezydenta

W styczniu FAA poinformowała amerykańskie służby, że DelleChiaie korzystał ze służbowego komputera, by wyszukać w internecie m.in. sposoby na przemycenie broni do obiektu rządowego, czy statystki dotyczące osób życzących śmierci prezydentowi USA.

Co więcej, miał też poszukiwać lokalizacji domów sekretarza stanu USA Marco Rubio i sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, a także informacji na temat ich dzieci.

Po tym incydencie, 35-latek został zawieszony w czynnościach służbowych. Podczas przesłuchania przez służby przyznał, że żałuje swoich działań. Zaznaczył jednocześnie, że jest przeciwnikiem polityki Donalda Trumpa.

Przekonywał, że zmagał się z depresją i nadużywał alkoholu i substancji psychoaktywnych. Mężczyzna zapewnił, że udał się na terapię.

Podczas wizyty w domu 35-latka, agenci odnotowali, że na tablicy na lodówce mężczyzny znajdowały się wypisane flamastrem hasła: "Uspokój się bardziej", "Idź do biura DC, jeśli nie podejmą działań" i "Powiedz aresztuj mnie: zamierzam zabić Donalda Johna Trumpa w obronie przysięgi".

Źródło: NBC News

