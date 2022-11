Miał go zabić "zastrzyk śmierci". Kolejna egzekucja została wstrzymana

Kenneth Eugene Smith miał zostać stracony w czwartek późnym wieczorem. Pracownicy więzienni przerwali jednak egzekucję, ponieważ nie mogli znaleźć żył u skazanego. To drugi taki przypadek w stanie Alabama na przestrzeli dwóch miesięcy i trzeci od 2018 roku.

Lider w Death Penalty Information Center, grupie sprzeciwiającej się karze śmierci z dużą bazą danych na temat egzekucji, przekazała, że żaden stan poza Alabamą od 2017 roku nie wstrzymał egzekucji. Jedynie w Ohio przerwano podobną procedurę, bo pracownicy więzienni również nie mogli znaleźć odpowiednich żył u skazanego Alvy Campbella.

Według Ngozi Ndulue, zastępcy dyrektora waszyngtońskiej grupy, podobny przypadek miał jeszcze miejsce tylko w 2009 roku, również w Ohio. Dodała, że w stanie Alabama jest "coś nie tak z państwową procedurą egzekucji". - Myślę, że Alabama wyraźnie ma do wyjaśnienia, ale także do zastanowienia się nad tym, co dzieje się nie tak w procesie egzekucji - powiedziała.

Pracownicy więzienni dostali za mało czasu na dokonanie egzekucji

Departament Więziennictwa Alabamy zakwestionował oskarżenia, że wstrzymanie egzekucji było spowodowane problemami w samym zakładzie. W oświadczeniu stwierdzono, że opóźnienie było wynikiem postępowania sądowego, ponieważ funkcjonariusze więzienni "mieli za mało czasu na skompletowanie protokołu".

Funkcjonariusze więzienni powiedzieli, że wstrzymanie egzekucji Smitha było spowodowane tym, że nie byli w stanie wykonać śmiertelnego zastrzyku w ciągu 100 minut, bo tyle czasu mieli do momentu rozpoczęcia procedury. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych otworzył drogę do egzekucji Smitha, gdy około godziny 22:20 zniósł zawieszenie wydane wcześniej wieczorem przez 11. Okręgowy Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych.

"Nie mamy żadnych obaw co do zdolności stanu do przeprowadzania w przyszłości procedur 'zastrzyku śmierci" - podał Departament Więziennictwa Alabamy w oświadczeniu. Sędzia okręgowy USA R. Austin Huffaker Jr. w piątek przychylił się do prośby prawników Smitha o spotkanie z nim i przeprowadzenie oględzin jego ciała. Nakazał również zachowanie notatek i innych materiałów związanych z tym, co wydarzyło się podczas nieudanej egzekucji. Adwokaci twierdzą, że skazany mógł być przywiązany do noszy przez cztery godziny.

Skazany za zabójstwo na zlecenie

Smith został skazany za zabójstwo na zlecenie, którego dokonał wraz z John Forrestem Parkerem. Obaj dostali po tysiąc dolarów od męża ofiary Elizabeth Sennett, który odbierając pieniądze z ubezpieczenia za śmierć żony liczył na wyjście z długów.

Parker został stracony w 2010 roku.