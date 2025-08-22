Zniszczeniu uległ most, który miał połączyć dwa brzegi Rzeki Żółtej (Huang He) w prowincji Qinghai. To element linii kolejowej łączącej prowincje Syczuan z Qinghai. Kiedy się zawalił, przebywało na nim łącznie 16 osób - 15 robotników oraz nadzorca. Potwierdzono już śmierć 10 z nich, stan dwóch jest nieznany, a cztery osoby nadal są poszukiwane.

Lina pękła, dźwigar nie wytrzymał

W piątek około godz. 3:00 lokalnego czasu doszło do pęknięcia stalowego kabla podczas operacji jego napinania. To sprawiło, że zawalił się stalowy dźwigar głównego łuku mostu na długości 108 metrów.

Wydarzenie nagrały zamontowane na placu konstrukcyjnym kamery monitoringu:

Według chińskiego serwisu People's Daily budowana przeprawa ma być największym na świecie stalowym mostem o podwójnym torze kolejowym i nieprzerwanej kratownicy łukowej. Jego łączna długość po ukończeniu miała osiągnąć niecałe 1600 metrów.

W akcji poszukiwawczej na miejscu uczestniczą setki ratowników - podaje agencja Xinhua. Chińskie ministerstwo zarządzania kryzysowego skierowało tam grupy robocze koordynujące akcję ratowniczą. Trwa również badanie dokładnych przyczyn katastrofy.

Stalowe elementy z obu stron rzeki połączono 14 czerwca 2025 roku, a w sierpniu planowano zamknięcie najważniejszego etapu budowy mostu, czyli jego podstawowej konstrukcji.

Nie wszystkie konstrukcje wytrzymują. Winna nie tylko pogoda

Choć według chińskich mediów przyczyny tragedii oraz wyciągnięte z niej "lekcje" mają przyczynić się do zapobiegania tego typu zdarzeniom w przyszłości, w Państwie Środka wielokrotnie dochodziło do podobnych katastrof.

W grudniu 2024 roku podczas budowy linii kolejowej w mieście Shenzhen na południu doszło do osunięcia się ziemi, które doprowadziło do śmierci 13 osób.

Z kolei w wyniku częściowego zawalenia się wiaduktu autostrady w prowincji Shaanxi w lipcu 2024 roku zginęło prawie 40 osób. Z zawalonego mostu do rzeki spadło wówczas 25 pojazdów.

W czerwcu 2025 roku lawina błotna zmiotła część wiaduktów drogi ekspresowej w górskiej prowincji Kuejczou. W wydarzeniu nikt nie zginął, jednak jedna z ciężarówek zawisła nad przepaścią, a jej kierowcę musieli ewakuować specjaliści.

