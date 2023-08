Prawie jedna czwarta respondentów, jako powód pracy stacjonarnej podała "ucieczkę od rodziny" . Odpowiedź tę dwukrotnie częściej zaznaczali mężczyźni. Podobną zależność od płci zaobserwowano przy odpowiedzi "biurowe przekomarzanie się". Z wyników ankiety wynika, że panowie prawie dwukrotnie częściej chodzą do biura, by porozmawiać i spotkać nowych ludzi.

Praca zdalna czy stacjonarna? "Nie chcą tracić czasu"

- Teoria jest taka, że ludzie po prostu nie chcą wracać do biura. W rzeczywistości po prostu nie chcą tracić czasu na dojazdy i potrzebują czegoś więcej niż tylko miejsce do siedzenia. Pracodawcy muszą zmienić swoje myślenie. Zamiast zapewniać tylko przestrzeń do pracy powinni stawiać na zwiększenie doświadczeń z przyjeżdżania do biura - twierdzi dyrektor generalna Runway East Natasha Guerra.

Zamiast dojazdu - porządki domowe

"The Telegraph" wskazuje, że według badań amerykańskiej agencji US Bureau of Labor Statistics (BLS) z czerwca 41 procent kobiet i 28 procent mężczyzn woli pracować z domu. Na pytanie, co robią z zaoszczędzonym na dojazdy czasem, kobiety wskazywały na porządkowanie domu. Z kolei badania brytyjskiego Office for National Statistics (ONS) z 2021 r. wykazały, że wśród zalet pracy zdalnej panie wymieniały "więcej czasu na wykonanie powierzonych zadań", a także "mniej czynników rozpraszających uwagę".