Późnym popołudniem w Seyne-sur-Mer, miejscowości położonej niedaleko Tulonu na południu Francji, policja została wezwana do jednego z przedszkoli, w pobliżu którego widziano mężczyznę z maczetą - poinformował dziennik "Le Figaro", powołując się na źródła policyjne.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 16:45 w rejonie przedszkola Pierre Semard. Personel placówki został szybko ewakuowany.

Według relacji, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, napastnik znajdował się kilka metrów od placówki. Gdy zobaczył policjantów, natychmiast rzucił się na nich z trzymanym w ręku ostrym narzędziem.

Francja. Mężczyzna z ostrym narzędziem w pobliżu przedszkola

Policjanci najpierw próbowali obezwładnić mężczyznę za pomocą paralizatora, jednak bez skutku. Następnie oddali sześć strzałów.

Ranny napastnik został przewieziony do szpitala w Seyne-sur-Mer, gdzie zmarł kilka minut później.

Tożsamość mężczyzny nie jest na razie znana; nie miał przy sobie dokumentów.

Źródło: "Le Figaro"

