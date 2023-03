Mężczyzna z Florydy wspiął się na podniesiony most zwodzony. Są nagrania

Oprac.: Marta Stępień Świat

Do sieci trafiły nagrania, na których widać mężczyznę wspinającego się na most zwodzony w Miami. Śmiałek znajdował się na przeprawie, gdy ta została podniesiona, by umożliwić przepłynięciem pod nią większym łodziom.

Zdjęcie Mężczyzna z Florydy wspiął się na most w Miami, gdy ten był podnoszony / CBS/WPLG / YouTube