W skrócie Pastorka w Wielkiej Brytanii została oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci po utonięciu 61-letniego Roberta Smitha podczas chrztu.

Chrzest odbył się w ogrodowym basenie i był transmitowany na żywo na Facebooku, a nagranie później usunięto.

Proces pastorki rozpocznie się 14 maja w sądzie magistrackim w Birmingham.

Do tragicznego zdarzenia doszło 8 października 2023 r. przy Slade Road w Erdington. 61-letni Robert Smith z Brixton w Londynie utonął wtedy podczas ceremonii chrztu, organizowanej przez organizację Life Changing Ministries.

Chrzest odbywał się w niewielkim basenie w ogrodzie przy posesji i był transmitowany na żywo na profilu organizatora na Facebooku. W trakcie wydarzenia transmisja została przerwana, a nagranie następnie usunięto

Wielka Brytania. Mężczyzna utonął w trakcie chrztu, pastorka stanie przed sądem

Mężczyzna, który przyjechał do Birmingham specjalnie na ceremonię, należał do wspólnoty od czterech lat. W związku z jego śmiercią 48‑letnia Cheryl Bartley, pełniąca funkcję pastorki kościoła, usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

Proces duchownej ruszy przed sądem magistrackim w Birmingham 14 maja.

"Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że postępowanie karne wobec oskarżonej jest w toku i ma ona prawo do rzetelnego procesu" - podkreślił Malcolm McHaffie, szef jednego z wydziałów w brytyjskiej Prokuraturze Koronnej.

"Niezwykle istotne jest, aby nie publikować ani nie rozpowszechniać żadnych informacji czy komentarzy - także w internecie - które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na przebieg tego postępowania" - zaapelował.

Źródło: BBC Polska

