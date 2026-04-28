Mężczyzna otworzył ogień w centrum Aten. Trwa obława
Kilka osób zostało rannych, gdy uzbrojony mężczyzna otworzył ogień w dwóch miejscach w centrum Aten - poinformowały we wtorek greckie władze. Trwają poszukiwania 89-letniego sprawcy.
Według policji napastnik wdarł się do siedziby ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego z pracowników, który z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala.
Grecja. Strzelanina w Atenach. Są ranni
Następnie sprawca - jak podaje ERT News - przejechał taksówką do sądu, gdzie również otworzył ogień raniąc kolejne cztery osoby.
Na miejscu porzucił strzelbę i uciekł.
Motywy działania sprawcy nie są znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna miał za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym.
Z relacji świadków wynika, że napastnik ukrył broń pod płaszczem.
Źródło: ERT News