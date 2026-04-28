Według policji napastnik wdarł się do siedziby ubezpieczeń społecznych, gdzie zranił jednego z pracowników, który z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala.

Grecja. Strzelanina w Atenach. Są ranni

Następnie sprawca - jak podaje ERT News - przejechał taksówką do sądu, gdzie również otworzył ogień raniąc kolejne cztery osoby.

Na miejscu porzucił strzelbę i uciekł.

Motywy działania sprawcy nie są znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna miał za sobą pobyt w szpitalu psychiatrycznym.

Z relacji świadków wynika, że napastnik ukrył broń pod płaszczem.

Wkrótce więcej informacji...

Źródło: ERT News

