W skrócie W wyborach do Izby Deputowanych w Berlinie zwyciężyła Lewica, uzyskując 25,7 procent głosów, a dotychczasowa koalicja SPD i Lewicy straciła większość.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział pozostanie na stanowisku mimo słabego wyniku CDU i odniósł się krytycznie do postulatów masowego wywłaszczenia mieszkań.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna partia AfD z wynikiem 38,2 procent i po raz pierwszy w historii CDU nie uzyskała miejsc w tamtejszym parlamencie.

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W Berlinie władzę sprawowała do tej pory koalicja CDU i socjaldemokratów (SPD). W niedzielnych wyborach do Izby Deputowanych wygrała Lewica, która uzyskała 25,7 proc. głosów.

Na drugim miejscu, z wynikiem wynoszącym 18,8 proc., uplasowała się CDU. Kolejne miejsca zajęła AfD (16,3 proc.) oraz Zieloni. SPD zyskała natomiast 12,1 proc. głosów.

Oznacza to, że dotychczasowa koalicja SPD i Lewicy nie dysponuje już większością.

Merz zabrał głos po wyborach w Belinie. "Historyczna odpowiedzialność"

Do wstępnych wyników wyborów w Berlinie w poniedziałek odniósł się kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Wyraził on wdzięczność za gotowość SPD do pozostania w koalicji z jego ugrupowaniem, mimo porażki CDU w wyborach.

- Jestem wdzięczny, że dziś rano usłyszeliśmy od socjaldemokratów, iż zamierzają oni pozostać częścią koalicji w Berlinie - powiedział.

- Wspólnie jesteśmy zdeterminowani, by sprostać historycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszym kraju - dodał. Jak ocenił kanclerz Niemiec, "stawką jest - ni mniej, ni więcej - demokratyczna przyszłość" jego kraju.

"SPD również zapowiedziała pozostanie w koalicji, mimo że centroprawicowa CDU poniosła znaczne straty w niedzielnych głosowaniach, sugerując, że będzie dążyć do zmian w planowanych reformach" - podała agencja AFP.

Elif Eralp w drodze do berlińskiego ratusza. Merz komentuje

W kontekście wyborów w stolicy Merz odniósł się też do postulatów Elif Eralp, która jest główną kandydatką do objęcia stanowiska burmistrza Berlina. W kampanii poruszała ona temat wysokich kosztów życia w mieście i opowiadała się za koncepcją uspołecznienia lokali mieszkalnych i wywłaszczenia korporacji.

- Masowe wywłaszczenia nie są rozwiązaniem - powiedział Merz, odnosząc się do tych zapowiedzi. - Ostatecznie prowadzą do utraty miejsc pracy, ograniczają budowę nowych mieszkań, podnoszą czynsze i pogłębiają problem, który Partia Lewicowa chciała rozwiązać - dodał.

Kanclerz Niemiec wyraził również zaniepokojenie "rosnącym antysemityzmem w Berlinie".

Co stało za porażką CDU? Merz: Wyniki wykraczają poza moją osobę

Friedrich Merz zadeklarował również, że mimo niezadowalających wstępnych wyników lokalnych wyborów pozostanie na stanowisku.

- Ani wczoraj wieczorem, ani dziś przed południem nikt nie podniósł żadnej kwestii personalnej - powiedział, odnosząc się do spekulacji o ewentualnych rozmowach w kierownictwie CDU na temat jego odejścia ze stanowiska szefa rządu.

Merz odrzucił też krytykę sugerującą, iż przyczyną wyborczych porażek CDU były jego niskie notowania w sondażach popularności. - Przyczyny tych wyników wyborczych wykraczają daleko poza moją osobę - zapewnił.

Polityk ocenił przy tym, że "jesteśmy świadkami głębokiej transformacji systemu partyjnego zarówno w Niemczech, jak i w wielu innych krajach na świecie".

Wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Triumf AfD

W niedzielę wybory odbyły się także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, otwiera się w nowym oknie. Głosowanie zakończyło się klęską chadeków.

Wstępne wyniki pokazują, że w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała prawicowo-populistyczna partia AfD, uzyskując 38,2 proc. głosów. Drugie miejsce zajęło SPD z wynikiem na poziomie 35,5 proc. W parlamencie w Schwerinie znajdzie się także Lewica (6,5 proc.) oraz Zieloni (5,7 proc.).

CDU uzyskała natomiast 4,9 proc. głosów. To najgorszy rezultat tego ugrupowania w wyborach w Niemczech. Jest to również pierwszy przypadek w historii, gdy chadecy nie znajdą się w parlamencie niemieckiego kraju związkowego.

Źródła: Reuters, AFP, Tagesschau



