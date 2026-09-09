Merz nagle odwołał rozmowę z Trumpem. Berlin milczy, fala spekulacji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Friedrich Merz nagle zdecydował o odwołaniu planowanej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Informację potwierdził rzecznik kanclerza, nie podano jednak oficjalnego powodu tej decyzji. Media spekulują, że kryje się za nią poparcie prezydenta USA dla AfD i jego niedawny głośny wpis. Tymczasem w Niemczech trwa zaciekła debata po historycznym triumfie partii w Saksonii-Anhalcie.

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent USA Donald Trump
Niemcy-USA. Merz nagle odwołał rozmowę z Trumpem. Poszło o AfD?Pierre Crom / Stringer / Kevin Dietsch / StaffGetty Images

W skrócie

  • Rzecznik kanclerza Friedricha Merza potwierdził odwołanie rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, nie podając przyczyny tej decyzji.
  • Media spekulują, że za zmianą planów stał wpis Donalda Trumpa, w którym pochwalił sukces partii AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie.
  • W Bundestagu po wyborczym zwycięstwie AfD doszło do ostrej debaty między kanclerzem Merzem a liderką tej partii Alice Weidel, w szczególności wokół polityki migracyjnej i zarzutów dotyczących rządu.
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Odwołanie planowanej rozmowy telefonicznej między kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem a prezydentem USA Donaldem Trumpem potwierdził rzecznik niemieckiego przywódcy.

Berlin nie podał jednak dalszych szczegółów tej zmiany planów, a przedstawiciel kanclerza odmówił przekazania przyczyny, która przesądziła o tej decyzji. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza oznajmił jedynie, że nie miała ona związku z problemami z dopasowaniem kalendarzy obu przywódców.

Niemcy - USA. Merz nagle odwołał rozmowę z Trumpem

Decyzja o odwołaniu rozmowy pojawiła się na krótko po głośnym wpisie prezydenta USA, w którym polityk celebrował zwycięstwo AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalcie.

"Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

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Przywódca Stanów Zjednoczonych dodał, że Niemcy "nie zamierzają dłużej tego tolerować", a AfD jest "na fali". Wypowiedź zakończył skrótem "MGGA!!!" oznaczającym "Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi" ("Make Germany Great Again", na wzór "Make America Great Again").

W niedzielę Alternatywa dla Niemiec odniosła historyczne zwycięstwo podczas wyborów parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Partia uzyskała tam poparcie na poziomie 43,8 proc. przy frekwencji 78 proc. CDU Merza uzyskała około 17 proc.

Wybory w Saksonii-Anhalcie. W Niemczech wrze po triumfie AfD

Pierwszy wyborczy triumf AfD wywołał prawdziwe wrzenie na niemieckiej scenie politycznej. W środę w Bundestagu doszło do ostrego starcia kanclerza Merza z liderką ugrupowania Alice Weidel.

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Polityczka zarzuciła niemieckiemu rządowi "całkowitą porażkę" i krytykowała jego politykę gospodarczą, energetyczną, migracyjną oraz zagraniczną.

Domagała się powrotu Niemiec do energetyki jądrowej oraz ponownego importowania taniego gazu z Rosji. Zaatakowała również politykę Berlina wobec Ukrainy. Oskarżyła rząd o zaostrzanie konfrontacji z Moskwą i prowadzenie "propagandy wojennej".

- Jest pani i pozostanie destrukcyjną siłą - odpowiedział jej Merz. Największe emocje wywołała część wystąpienia poświęcona polityce migracyjnej. Kanclerz odniósł się do postulowanej przez AfD "reemigracji". - "Reemigracja" nie jest niczym innym niż synonimem czystek etnicznych - stwierdził polityk.

Atmosfera podczas debaty była na tyle napięta, że kilkakrotnie interweniowała przewodnicząca Bundestagu Julia Klöckner. Upominała posłów AfD za okrzyki i gwizdy. Ostatecznie zagroziła części parlamentarzystów usunięciem z sali obrad.

Źródło: "The Guardian"

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