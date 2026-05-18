Merkel wprost o rozmowach z Putinem. "Europa nie wykorzystuje potencjału"
- Utrzymywanie kontaktów z Rosją przez Donalda Trumpa nie jest wystarczające - stwierdziła Angela Merkel. Była kanclerz Niemiec podkreśliła, że Europa nie wykorzystuje pełni swojego potencjału dyplomatycznego, aby wpłynąć na Moskwę. Odrzuciła jednak możliwość zajęcia stanowiska negocjatora UE w kontaktach z Władimirem Putinem.
W skrócie
- Angela Merkel wyraziła poparcie dla militarnego wsparcia Ukrainy, ale wskazała na niewykorzystany potencjał dyplomatyczny Europy.
- Nazwisko Angeli Merkel jest wymieniane wśród kandydatów na stanowisko pełnomocnika UE do rozmów z Rosją, lecz sama była kanclerz odrzuciła taką możliwość.
- Merkel argumentuje, że do skutecznych negocjacji potrzebna jest władza polityczna, której obecnie nie posiada.
- Sądzę, że wsparcie militarne, które zapewniliśmy do tej pory Ukrainie, to absolutnie słuszna inicjatywa. Uważam także, że słusznie podejmujemy kolejne działania, aby zadbać o odstraszanie - powiedziała była kanclerz Niemiec w rozmowie z WDR, cytowanej przez Politico.
Angela Merkel wskazała jednak także kwestię, która budzi jej niezadowolenie w aktualnych ruchach Europy. - Żałuję, że Europa, w mojej ocenie, nie wykorzystuje wystarczająco mocno swojego potencjału dyplomatycznego - dodała.
Angela Merkel uderza w UE. Chodzi o rozmowy z Rosją
- Utrzymywanie kontaktów z Rosją przez Donalda Trumpa nie jest wystarczające - wskazała była kanclerz.
Od kilku tygodni w światowych mediach pojawiają się spekulacje na temat potencjalnych rozmów na linii Europa - Rosja. Sama Moskwa zapewniła, że jest gotowa wziąć udział w tego typu negocjacjach, choć nie zamierza ich inicjować, podkreślając, że "to nie Kreml zainicjował zerwanie naszych stosunków".
Wśród państw europejskich brakuje jednak zgody, co do podjęcia takiej inicjatywy. Przeciwko rozmowom z Kremlem opowiadają się m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz część państw członkowskich.
Namawiają do nich z kolei m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Belgii Bart De Wever. Z kolei Łotwa i Estonia zaproponowały, by UE powołała wspólnego pełnomocnika ds. rozmów z Rosją.
Rozmowy UE - Rosja? Merkel wśród potencjalnych pełnomocników
Nazwisko Merkel pojawia się wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko, obok m.in. Franka-Waltera Steinmeiera, prezydenta Niemiec. Była kanclerz dementuje jednak swoją kandydaturę.
Jak podkreśliła polityk, do jej biura nie wpłynęła oficjalna prośba w tej sprawie - a nawet gdyby tak się stało, nie uważa się za odpowiednią osobę, aby podjąć się tego zadania.
Merkel wspomina w tym kontekście swoje rozmowy z Władimirem Putinem przeprowadzone po aneksji Krymu. - Udało nam się przeprowadzić te negocjacje tylko dlatego, że dysponowaliśmy władzą polityczną, ponieważ byliśmy szefami rządów - stwierdziła, wyjaśniając, że aktualnie nie dysponuje taką pozycją.
- Potrzebujesz takiej władzy, aby to zrobić. A ja osobiście nigdy bym nie pomyślała, żeby prosić kogoś, aby wybrał się za mnie do Mińska i rozmawiał z Putinem... Takie sprawy trzeba brać we własne ręce - podkreśliła.
Źródło: Politico