W skrócie Angela Merkel wyraziła poparcie dla militarnego wsparcia Ukrainy, ale wskazała na niewykorzystany potencjał dyplomatyczny Europy.

Nazwisko Angeli Merkel jest wymieniane wśród kandydatów na stanowisko pełnomocnika UE do rozmów z Rosją, lecz sama była kanclerz odrzuciła taką możliwość.

Merkel argumentuje, że do skutecznych negocjacji potrzebna jest władza polityczna, której obecnie nie posiada.

- Sądzę, że wsparcie militarne, które zapewniliśmy do tej pory Ukrainie, to absolutnie słuszna inicjatywa. Uważam także, że słusznie podejmujemy kolejne działania, aby zadbać o odstraszanie - powiedziała była kanclerz Niemiec w rozmowie z WDR, cytowanej przez Politico.

Angela Merkel wskazała jednak także kwestię, która budzi jej niezadowolenie w aktualnych ruchach Europy. - Żałuję, że Europa, w mojej ocenie, nie wykorzystuje wystarczająco mocno swojego potencjału dyplomatycznego - dodała.

Angela Merkel uderza w UE. Chodzi o rozmowy z Rosją

- Utrzymywanie kontaktów z Rosją przez Donalda Trumpa nie jest wystarczające - wskazała była kanclerz.

Od kilku tygodni w światowych mediach pojawiają się spekulacje na temat potencjalnych rozmów na linii Europa - Rosja. Sama Moskwa zapewniła, że jest gotowa wziąć udział w tego typu negocjacjach, choć nie zamierza ich inicjować, podkreślając, że "to nie Kreml zainicjował zerwanie naszych stosunków".

Wśród państw europejskich brakuje jednak zgody, co do podjęcia takiej inicjatywy. Przeciwko rozmowom z Kremlem opowiadają się m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz część państw członkowskich.

Namawiają do nich z kolei m.in. prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Belgii Bart De Wever. Z kolei Łotwa i Estonia zaproponowały, by UE powołała wspólnego pełnomocnika ds. rozmów z Rosją.

Rozmowy UE - Rosja? Merkel wśród potencjalnych pełnomocników

Nazwisko Merkel pojawia się wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko, obok m.in. Franka-Waltera Steinmeiera, prezydenta Niemiec. Była kanclerz dementuje jednak swoją kandydaturę.

Jak podkreśliła polityk, do jej biura nie wpłynęła oficjalna prośba w tej sprawie - a nawet gdyby tak się stało, nie uważa się za odpowiednią osobę, aby podjąć się tego zadania.

Merkel wspomina w tym kontekście swoje rozmowy z Władimirem Putinem przeprowadzone po aneksji Krymu. - Udało nam się przeprowadzić te negocjacje tylko dlatego, że dysponowaliśmy władzą polityczną, ponieważ byliśmy szefami rządów - stwierdziła, wyjaśniając, że aktualnie nie dysponuje taką pozycją.

- Potrzebujesz takiej władzy, aby to zrobić. A ja osobiście nigdy bym nie pomyślała, żeby prosić kogoś, aby wybrał się za mnie do Mińska i rozmawiał z Putinem... Takie sprawy trzeba brać we własne ręce - podkreśliła.

Źródło: Politico

