Mer Lwowa tłumaczy się z słów o Polakach. "Musicie zrozumieć"

Podczas niedzielnego protestu na drodze prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali przewożące przez nie zboże na jezdnię. W wyniku tego ukraińscy kierowcy zawrócili w stronę swojego kraju.

Do incydentu odniósł się mer Lwowa Andrij Sadowy, który nazwał polskich rolników protestujących na granicy z Ukrainą "prorosyjskimi prowokatorami".

Andrij Sadowy przeprasza: Musicie zrozumieć moje emocje

Do swoich słów mer odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News. - Musicie zrozumieć moje emocje, 30 tysięcy mieszkańców Lwowa jest teraz na froncie i codziennie mamy ceremonie pogrzebowe, codziennie mam rozmowę z dziećmi, które straciły swojego ojca, matkami, które straciły swoich synów - to moje emocje - tłumaczył.

Jak dodawał, "kiedy Ukraina tranzytem odprawia zboże z Ukrainy do Litwy, które przeszło kontrolę celną i ono nagle jest wysypane na drogę, to jest coś niemożliwego". - My mamy do zboża osobliwy stosunek, bo pamiętamy czas Wielkiego Głodu - podkreślał.

Mer Lwowa podziękował polskiej policji i dodał, że jest pewien, że osoby odpowiedzialne za wysypanie ukraińskiego zboża na jezdnię zostaną ukarane. Potem zwrócił się bezpośrednio do Polaków i powiedział, że "jeżeli kogoś obraził" poprzez swoje słowa to "przeprasza".

Zboże z Ukrainy. Mer Lwowa: Ta blokada rozbija moje serce

Mer stwierdził, że ukraiński rząd musi bardziej wyjaśnić tę sprawę. Przekazał, że Ukraina walczy teraz za wolność swoją i innych krajów, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży tego zboża są przeznaczane na zakup sprzętu militarnego. Podkreślił, że każda taka sytuacja działa tylko na korzyść Rosji. - Mamy jednego wroga, nim jest Putin. Ukraińcy nie są wrogami dla Polaków i Polacy nie są wrogami dla Ukraińców, należy o tym otwarcie rozmawiać. Mam zaufanie do polskiego rządu, chciałbym, żeby prawda była na górze i żeby nie było takich momentów, bo każda blokada rozbija serce każdego Ukraińca. My czytamy - jeden punkt zablokowany, drugi zablokowany i co prosty Ukrainiec ma o tym myśleć - tłumaczył Sadowy.

Prowadzący rozmowę Igor Sokołowski, przypomniał z kolei rzeczy, o których dowiedzieli się polscy rolnicy. Podał przykłady ukraińskich firm destabilizujących rynek zboża. Przypomniał także o łapówkach, które Oleg Bachmatiuk miał dawać byłemu szefowi państwowej służby podatkowej. Mer Lwowa podkreślił, że strona ukraińska ma tego świadomość, a odpowiednie służby prowadzą śledztwo w tej sprawie.

- Chciałabym, żeby nie było żadnej blokady, bo ta blokada rozbija też moje serce. Mam zaufanie do wszystkich Polaków i kiedy widzę to zboże na ziemi to jest katastrofa, nasza i wasza tragedia. Musimy wszystko zrobić, żeby więcej do tego nie dopuścić - zakończył swoją wypowiedź.