W skrócie Giorgia Meloni odbyła rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem na temat Grenlandii i amerykańskich ceł.

Europejscy liderzy, w tym Francja i Holandia, krytycznie odnieśli się do działań administracji Trumpa w sprawie Grenlandii i zapowiadanych ceł.

Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł na osiem europejskich państw, które sprzeciwiają się przejęciu przez USA Grenlandii.

- Rozmawiałam z Donaldem Trumpem kilka godzin temu i powiedziałam mu, co myślę. Rozmawiałam też z sekretarzem generalnym NATO, który potwierdził mi, że Sojusz zaczyna pracę. W ciągu dnia porozmawiam też z europejskimi liderami - powiedziała w niedzielę szefowa włoskiego rządu w wypowiedzi dla dziennikarzy podczas wizyty w stolicy Korei Południowej, Seulu.

- Prognoza podniesienia ceł wobec krajów, które postanowiły wnieść wkład w bezpieczeństwo Grenlandii to błąd i ja tego nie podzielam. Podzielam natomiast uwagę, jaką amerykańska administracja przywiązuje do Grenlandii i bardziej ogólnie do Arktyki, która jest strefą strategiczną, gdzie oczywiście należy uniknąć ingerencji ze strony tych, którzy mogą być wrogo nastawieni - stwierdziła.

Według niej "tak należy odczytywać wolę niektórych państw europejskich, by wysłać żołnierzy, aby przyczynić się do większego bezpieczeństwa, a nie jako inicjatywę przeciwko Stanom Zjednoczonym".

- Uważam, że w obecnej fazie bardzo ważne jest to, by ze sobą rozmawiać. Był problem w zrozumieniu i komunikowaniu. Trzeba wznowić dialog i unikać eskalacji - oceniła.

Europa odpowiada Trumpowi. "To szantaż"

Krytyczny głos w sprawie działań amerykańskiej administracji zabrali również przedstawiciele innych państw europejskich. "To, co robi Trump jest szantażem. Nie pomaga to ani NATO, ani Grenlandii" - skomentował minister spraw zagranicznych Holandii, cytowany przez agencję Reutera.

Aneksji Grenlandii sprzeciwiła się w niedzielę również Irlandia. - Irlandia stała jasno na stanowisku, że o przyszłości Grenlandii mogą decydować jedynie Grenlandczycy i Duńczycy w zgodzie z zasadami demokratycznymi i prawem międzynarodowym - stwierdziła szefowa irlandzkiej dyplomacji Helen McEntee, która nazwała działania Trumpa "całkowicie nieakceptowalnymi i godnymi głębokiego ubolewania".

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron w sobotę stwierdził, że Europa "nie da się zastraszyć" USA. W niedzielę natomiast jego kancelaria przekazała, że jeśli Donald Trump wprowadzi zapowiadane cła, Francja zwróci się do Unii Europejskiej o zastosowanie tzw. instrumentu przeciwdziałania przymusowi, który pozwala zastosować różnego rodzaju środki odwetowe takie jak m.in. nałożenie ceł wzajemnych na dane państwo, zakaz importu czy wykluczenie z zamówień publicznych. Instrument nazywany "bazooką handlową" UE nie został jeszcze nigdy zastosowany.

W niedzielę o godz. 17 odbędzie się "nadzwyczajne spotkanie" ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem niejawnych rozmów będzie wypracowanie wspólnej odpowiedzi na ogłoszone przez Donalda Trumpa nowe amerykańskie cła.

Spór o Grenlandię. Trump zapowiada cła

Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie twierdził, że Stany Zjednoczone zamierzają przejąć Grenlandię za wszelką cenę. Nie wykluczył nawet użycia w tym celu wojska. Przejęciu wyspy sprzeciwiają się Dania i Grenlandia, a także większość państw europejskich. Część z nich wysłała na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

W związku z tym prezydent USA zapowiedział w sobotę, że od 1 lutego nałoży 10-proc. cła na osiem państw, które najgłośniej protestują przeciwko jego roszczeniom dotyczącym Grenlandii. Te państwa to: Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Zaznaczył również, że jeśli nie zmienią one swojego podejścia, to cła w czerwcu wzrosną do 25 proc.

