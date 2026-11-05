W skrócie Giorgia Meloni skrytykowała Unię Europejską za brak jasnego stanowiska w kwestii Ukrainy, określając dotychczasowe działania wspólnoty mianem "całkowicie nieudolnych".

Premier Włoch zaapelowała o włączenie do porządku obrad zbliżającego się szczytu w Dublinie debaty na temat wypracowania przez Unię wspólnego głosu w sprawie Kijowa.

Według premier Meloni chaotyczne działania i nakładające się na siebie inicjatywy dyplomatyczne osłabiają wiarygodność Europy oraz służą interesom zwolenników wojny.

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Premier Włoch Giorgia Meloni przekazała przewodniczącemu Rady Europejskiej António Coście, że Unia Europejska sprawia wrażenie, jakby "nie miała jasnego stanowiska" w sprawie Ukrainy.

W liście, do którego dotarło Politico, otwiera się w nowym oknie, Meloni zaapelowała o włączenie do porządku obrad zbliżającego się nieformalnego szczytu w Dublinie debaty na temat wypracowania przez Unię wspólnego głosu w sprawie Kijowa. Jak dodała, kwestii tej "nie można już dłużej odkładać".

Meloni uderzyła w Unię Europejską, poszło o Ukrainę. "Podważają wiarygodność"

Premier Włoch, otwiera się w nowym oknie zwróciła uwagę na mnogość różnych formatów, w ramach których omawiano do tej pory sytuację w Ukrainie. W tym kontekście wspomniała m.in. o spotkaniach w Miami i Oslo, otwiera się w nowym oknie, czy Koalicji Chętnych. Jak oceniła, liczne fora "podważają naszą wiarygodność w radzeniu sobie z jedną z najbardziej skomplikowanych kwestii, przed którymi stoją nasze narody".

Giorgia Meloni, otwiera się w nowym oknie podkreśliła, że Unia - mimo iż domaga się "miejsca przy stole" podczas rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy, otwiera się w nowym oknie - nie uzgodniła jeszcze, który przywódca lub instytucja ma stanąć na czele negocjacji.

"Jestem przekonana, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż prezentując obraz Europy, otwiera się w nowym oknie, która nie ma jasnego kierunku działania, służymy jedynie interesom tych, którzy chcą, by ta wojna trwała dalej" - napisała w liście.

Szefowa włoskiego rządu oceniła tę sytuację jako "niedopuszczalną, biorąc pod uwagę, że stawką są ludzkie życia i przyszłość naszego bezpieczeństwa".

"Działanie w sposób chaotyczny, z inicjatywami, które gonią się nawzajem i nakładają na siebie, nie pomoże nam - ani w kontaktach z naszymi partnerami, ani w przekonywaniu tych, których musimy przekonać do zaprzestania tej bezsensownej agresji" - dodała. "Nie proszę o miejsce dla Włoch w tym czy innym formacie" - zapewniła.

Wojna w Ukrainie. "Włochy znalazły się na uboczu rozmów"

Przypomnijmy, że przywódcy Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie spotkają się 13 listopada w Dublinie na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Dzień wcześniej zaplanowano spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w której uczestniczą wszystkie państwa UE oraz Ukraina i inni sojusznicy.

Politico przypomniało, że w ostatnim czasie "Włochy znalazły się na uboczu" rozmów dotyczących Ukrainy. Rzym, otwiera się w nowym oknie został bowiem wykluczony ze spotkań w Miami i w Brukseli, otwiera się w nowym oknie. Przedstawiciel kraju był za to obecny podczas rozmów w Oslo, jednak udział nie stanowił "dodatkowego miejsca przy stole" - Włochy zastąpiły nieobecną Francję.

Jednocześnie Włochy w ciągu ostatnich 12. miesięcy stały się "najbardziej zagorzałym i wytrwałym orędownikiem w UE na rzecz powołania specjalnego wysłannika do rozmów pokojowych między Rosją, otwiera się w nowym oknie a Ukrainą". Meloni po raz pierwszy przedstawiła tę propozycję w styczniu, argumentując, że Wspólnota musi "mówić jednym głosem" i nawiązać bezpośredni dialog z Moskwą, otwiera się w nowym oknie.

Poparcie dla tego pomysłu wyraziły też inne kraje, w tymFrancja, otwiera się w nowym oknie, Austria, otwiera się w nowym oknie, Czechy, otwiera się w nowym oknie i Luksemburg, otwiera się w nowym oknie. To jednak Rzym przewodził tym staraniom, a włoscy urzędnicy wielokrotnie poruszali tę kwestię na marginesie szczytów UE oraz podczas dyskusji wśród ambasadorów przygotowujących spotkania przywódców.

Źródło: Politico



