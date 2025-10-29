"Stany Zjednoczone pozostają w ścisłym kontakcie z rządami Jamajki, Haiti, Dominikany i Bahamów, zmagającymi się z niszczycielskimi skutkami huraganu Melissa" - poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Ogłosił, że amerykańskie "zespoły ratownicze i reagowania kryzysowego udają się do dotkniętych obszarów wraz z niezbędnym sprzętem ratującym życie".

"Nasze modlitwy są z mieszkańcami Karaibów" - przekazał Rubio. Region od kilku dni nękany jest przez potężny huragan Melissa.

Huragan Melissa uderzył w Karaiby. Rośnie tragiczny bilans

Według najnowszych danych agencji Associated Press na Haiti w wyniku podtopień spowodowanych niszczycielskim żywiołem zginęło 25 osób.

- Jestem porażony sytuacją - powiedział mer miasta Petit-Goave na południu kraju Jean Bertrand Subreme. Zaapelował jednocześnie do rządu o pomoc w ratowaniu ofiar.

Wcześniej mer oraz dyrektor lokalnego szpitala podali, że rzeka La Digue w nadmorskiej miejscowości Petit-Goave wystąpiła z brzegów i porwała pewną liczbę osób. Trwają poszukiwania pozostałych zaginionych.

Według agencji AP Melissa spowodowała również śmierć trzech osób na Jamajce i jednej na Dominice, gdzie drugą osobę uznaje się za zaginioną. Sekretarz stanu Jamajki Abka Fitz-Henley podał, że wśród ofiar jest małe dziecko, na które spadło drzewo.

Na Kubie nadal około 735 tys. ewakuowanych osób pozostaje w tymczasowych schronieniach - podały władze. Wiele domów zawaliło się lub wiatr zerwał z nich dachy, a górskie drogi zostały zablokowane.

We wtorek z amerykańskiej bazy w Zatoce Guantanamo ewakuowano ponad tysiąc osób. Zostały one tymczasowo przeniesione do bazy w Pensacola na Florydzie.

Huragan Melissa pustoszy Karaiby. Zmierza w kierunku Bahamów

Huragan Melissa dotarł do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, 5. kategorii.

Uderzając w wyspę Melissa osiągnęła rekordową moc najsilniejszego jak dotąd w momencie dotarcia do lądu huraganu Labor Day z 1935 r., który zdewastował archipelag Keys u wybrzeży Florydy przy prędkości wiatru dochodzącej do 300 km/h i minimalnym ciśnieniu atmosferycznym 892 milibarów - podała amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).

W środę rano Melissa dotarła do wybrzeży Kuby już jako łagodniejszy huragan 3. kategorii, po czym jeszcze osłabła do 2. kategorii. Jeszcze tego dnia huragan ma się przemieścić w kierunku południowo-wschodnich i środkowych Bahamów.

