Melissa pustoszy Karaiby. USA wysyłają ratowników
Na Haiti na skutek podtopień spowodowanych huraganem Melissa zginęło 25 osób. Kolejne trzy zmarły na Jamajce, a jedna na Dominice. Na Kubie tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiadomił, że Stany Zjednoczone wysyłają na Karaiby zespoły ratowników.
"Stany Zjednoczone pozostają w ścisłym kontakcie z rządami Jamajki, Haiti, Dominikany i Bahamów, zmagającymi się z niszczycielskimi skutkami huraganu Melissa" - poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Ogłosił, że amerykańskie "zespoły ratownicze i reagowania kryzysowego udają się do dotkniętych obszarów wraz z niezbędnym sprzętem ratującym życie".
"Nasze modlitwy są z mieszkańcami Karaibów" - przekazał Rubio. Region od kilku dni nękany jest przez potężny huragan Melissa.
Huragan Melissa uderzył w Karaiby. Rośnie tragiczny bilans
Według najnowszych danych agencji Associated Press na Haiti w wyniku podtopień spowodowanych niszczycielskim żywiołem zginęło 25 osób.
- Jestem porażony sytuacją - powiedział mer miasta Petit-Goave na południu kraju Jean Bertrand Subreme. Zaapelował jednocześnie do rządu o pomoc w ratowaniu ofiar.
Wcześniej mer oraz dyrektor lokalnego szpitala podali, że rzeka La Digue w nadmorskiej miejscowości Petit-Goave wystąpiła z brzegów i porwała pewną liczbę osób. Trwają poszukiwania pozostałych zaginionych.
Według agencji AP Melissa spowodowała również śmierć trzech osób na Jamajce i jednej na Dominice, gdzie drugą osobę uznaje się za zaginioną. Sekretarz stanu Jamajki Abka Fitz-Henley podał, że wśród ofiar jest małe dziecko, na które spadło drzewo.
Na Kubie nadal około 735 tys. ewakuowanych osób pozostaje w tymczasowych schronieniach - podały władze. Wiele domów zawaliło się lub wiatr zerwał z nich dachy, a górskie drogi zostały zablokowane.
We wtorek z amerykańskiej bazy w Zatoce Guantanamo ewakuowano ponad tysiąc osób. Zostały one tymczasowo przeniesione do bazy w Pensacola na Florydzie.
Huragan Melissa pustoszy Karaiby. Zmierza w kierunku Bahamów
Huragan Melissa dotarł do Jamajki we wtorek jako huragan najwyższej, 5. kategorii.
Uderzając w wyspę Melissa osiągnęła rekordową moc najsilniejszego jak dotąd w momencie dotarcia do lądu huraganu Labor Day z 1935 r., który zdewastował archipelag Keys u wybrzeży Florydy przy prędkości wiatru dochodzącej do 300 km/h i minimalnym ciśnieniu atmosferycznym 892 milibarów - podała amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA).
W środę rano Melissa dotarła do wybrzeży Kuby już jako łagodniejszy huragan 3. kategorii, po czym jeszcze osłabła do 2. kategorii. Jeszcze tego dnia huragan ma się przemieścić w kierunku południowo-wschodnich i środkowych Bahamów.