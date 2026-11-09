W skrócie Jean-Luc Melenchon, lewicowy kandydat na prezydenta Francji, zasugerował przeprowadzenie referendum w sprawie przynależności terytorialnej Donbasu.

Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj odrzucił tę propozycję, przypominając, że Ukraińcy w referendum z 1991 roku już zagłosowali za niepodległością w uznanych granicach.

Słowa francuskiego polityka spotkały się z ostrą krytyką ze strony szefa MSZ Francji Jean-Noela Barrota, który nazwał Melenchona rzecznikiem Kremla.

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- Nie akceptujemy rozważań na temat pokoju z ustępstwami terytorialnymi w Ukrainie bez zapytania mieszkańców, czy godzą się na życie po jednej albo drugiej stronie granicy - powiedział w sobotę Melenchon na wiecu zorganizowanym na przedmieściach Paryża. Dodał, że ludność Donbasu "ma prawo wiedzieć, czy chce być ukraińska, czy rosyjska".

Ukraina wciąż kontroluje około 10 proc. Donbasu na wschodzie kraju, czyli obwodów ługańskiego i donieckiego. Pozostała część jest okupowana przez Rosję - od 2014 r. lub w następstwie rosyjskiej inwazji na pełną skalę, trwającej od 2022 r.

Ukraina reaguje na słowa Melenchona. "Ponad 90 proc. poparło niepodległość"

Rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj przypomniał liderowi francuskiej skrajnej lewicy, że "Ukraińcy już rozwiązali kwestie granic swojego państwa".

"W referendum z 1991 r. ponad 90 proc. głosujących poparło niepodległość Ukrainy w ramach uznawanych na świecie granic. Większość zagłosowała na 'tak' we wszystkich regionach kraju, w tym w Donbasie (83 proc.)" - napisał Tychyj na platformie X.

Rzecznik ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że to Rosja zdecydowała się zlekceważyć wybór Ukraińców i zmienić granice siłą, rozpoczynając inwazję na Ukrainę.

"Putin nie chce zakończyć tej wojny mimo konstruktywnych propozycji składanych przez Ukrainę i jej partnerów" - dodał rzecznik. "Tylko dlatego wojna wciąż trwa" - ocenił.

Słowa Melenchona potępił także minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot, który nazwał lidera LFI "rzecznikiem Kremla". Lewicowy polityk został też skrytykowany przez kandydata na urząd prezydenta Raphaela Glucksmanna (socjaldemokratę).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest we Francji na 18 kwietnia 2027 r., a ewentualna druga tura - na 2 maja. Obecnie w sondażach prowadzi liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Marine Le Pen, ale na drugim miejscu plasuje się Melenchon.

"Narzędzia aneksji". Stanowisko Ukrainy ws. referendum w Donbasie

"'Referenda' są podczas okupacji narzędziami aneksji, a nie metodą wyrażania woli ludzi. Żadne cywilizowane i demokratyczne państwa nie zaakceptowałyby nigdy czegoś takiego w przypadku swoich granic, dlatego nie powinno się tego proponować Ukraińcom" - zakończył swój wpis Tychyj.

W reakcji na te słowa Melenchon ostrzegł ukraiński rząd na platformie X przed "zatruciem przez francuskie media", które - jak się wyraził - zniekształciły sens jego wypowiedzi. Kandydat na prezydenta Francji zaznaczył, że proponuje referendum w Donbasie tylko pod warunkiem, że Rosja i Ukraina na nie przystaną.

Ponadto, jego zdaniem, zorganizowanie takiego referendum proponował sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca mówił jednak wcześniej o referendum na terytorium całego kraju, a nie obejmującym jedynie mieszkańców Donbasu.

Przyszłość okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów jest jednym z najważniejszych elementów trwających negocjacji pokojowych, w których pośredniczą USA. Kolejna runda ukraińsko-rosyjskich rozmów odbędzie się we wtorek i środę w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W pierwotnej propozycji porozumienia pokojowego, którą amerykański prezydent Donald Trump przedstawił w listopadzie 2025 roku, zapisano, że Krym i okupowany Donbas zostałyby faktycznie uznane za terytorium Rosji.

Plan spotkał się ze stanowczą krytyką Zełenskiego i wielu państw europejskich, które uznały, że zawiera zbyt daleko idące ustępstwa na rzecz Rosji. Kijów przedstawił własny projekt umowy, a amerykańska propozycja była modyfikowana.



