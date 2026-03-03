W skrócie Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci, technologii i edukacji w konfliktach zbrojnych.

Pierwsza dama USA podkreśliła znaczenie edukacji jako fundamentu trwałego pokoju oraz apelowała o powszechny dostęp do wiedzy i internetu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jako pierwsza dama inicjowała i prowadziła programy wspierające zdrowie psychiczne dzieci, bezpieczeństwo w sieci oraz edukację młodzieży po opuszczeniu systemu opieki zastępczej.

Pierwsza dama USA Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci, technologii i edukacji w konfliktach zbrojnych. Było to pierwsze wystąpienie żony prezydenta USA na tym forum. - Stany Zjednoczone solidaryzują się ze wszystkimi dziećmi na całym świecie - zapewniła.

Briefing wiąże się z objęciem przez USA marcowej prezydencji w Radzie. Melania Trump skoncentrowała się na apelu o pokój i odpowiedzialność społeczności międzynarodowej za najmłodszych.

- Mam nadzieję, że wkrótce zaznacie pokoju - dodała, zwracając się do ofiar wojen. Podkreśliła przy tym, że misja Rady Bezpieczeństwa ONZ ma kluczowe znaczenie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Melania Trump: Pokój nie musi być kruchą wartością

- Wasza misja zapobiegania konfliktom zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, musi być realizowana bezstronnie i nigdy nie powinna być traktowana lekko. Pokój nie musi być kruchą wartością - zaznaczyła Melania Trump.

W centrum jej wystąpienia znalazła się edukacja, którą nazwała fundamentem trwałego pokoju. - Edukacja jest powszechnie uznawana za podstawowe prawo człowieka - podkreśliła. Ostrzegła, że brak dostępu do nauki oznacza utratę potencjału całych społeczeństw, a "koszty tego zaniedbania są w pełni realne".

Jak zaznaczyła żona Donalda Trumpa, naród, który "traktuje naukę jako świętość", chroni swoją przyszłość, a dzieci wychowane w kulturze wiedzy rozwijają empatię i zdolność współpracy ponad podziałami religijnymi, rasowymi i geograficznymi.

Melania Trump z apelem na forum ONZ. "Zapewnijmy wszystkim dostęp do wiedzy"

Pierwsza Dama USA zwróciła również uwagę na rolę nowych technologii i sztucznej inteligencji w upowszechnianiu dostępu do wiedzy.

- Sztuczna inteligencja udostępnia wiedzę, która niegdyś była zamknięta w uniwersyteckich bibliotekach - stwierdziła. Jej zdaniem globalna społeczność powinna zapewnić powszechny dostęp do internetu i narzędzi cyfrowych, także w najbardziej odległych regionach świata.

- Zapewnijmy wszystkim dostęp do wiedzy za pomocą sztucznej inteligencji - zaapelowała, przekonując, że technologia może pomóc zbudować "bezpieczniejszą, bardziej harmonijną i zaawansowaną cywilizację".

Melania Trump przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wskazała priorytety

Ubrana w skromny, szary kostium biznesowy, z dyskretnym makijażem, Melania Trump odczytywała przemówienie, jak inni mówcy, z kartki. Dało się zauważyć, że angielski nie jest jej językiem ojczystym; żona prezydenta USA pochodzi ze Słowenii.

Jako pierwsza dama Melania Trump od lat koncentruje się na problematyce dziecięcej. W 2018 r. zainicjowała program "Be Best", poświęcony zdrowiu psychicznemu i fizycznemu najmłodszych, bezpieczeństwu w sieci i przeciwdziałaniu cyberprzemocy.

W kolejnych latach rozwijała inicjatywy wspierające młodzież, która opuszcza system opieki zastępczej, m.in. w ramach programu "Fostering the Future" promowała edukację, szkolenia zawodowe oraz programy partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz wyrównywania szans.

