W skrócie Pierwsza dama USA Melania Trump poinformowała o rozszerzeniu obszaru rozejmu w obwodzie chersońskim poza Oleszki, by ułatwić transport pomocy humanitarnej.

Lokalne zawieszenie broni zostało przyspieszone o dwa dni względem pierwotnych ustaleń z 23 października, aby skuteczniej chronić cywilów w rejonie.

Porozumienie obejmuje wstrzymanie działań zbrojnych, rozminowanie tras oraz ewakuację mieszkańców Oleszek, w których przebywa obecnie około 1700-2000 osób.

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Melania Trump zamieściła informację o zmianach we wtorek na platformie X. Jak wyjaśniła, rozszerzenie obszaru zawieszenia broni ma zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w operacji humanitarnej.

"Obszar geograficzny rozejmu rozszerzono poza Oleszki, w obrębie obwodu chersońskiego, aby zapewnić bezpieczny przejazd konwojów humanitarnych" - napisała pierwsza dama USA, cytowana przez agencję Reutera.

Poinformowała również, że harmonogram przyspieszono o dwa dni, aby chronić cywilów i ułatwić dostarczenie niezbędnej pomocy. Biały Dom w komunikacie z 23 października wskazywał pierwotnie, że lokalne zawieszenie broni rozpocznie się 29 października.

Rozejm w Oleszkach. Pomoc humanitarna i ewakuacja mieszkańców

Według Białego Domu Melania Trump i jej przedstawiciel pracowali bezpośrednio z władzami rosyjskimi i ukraińskimi nad warunkami porozumienia. Uzgodnienia przewidują czasowe wstrzymanie działań wojskowych na objętym nimi obszarze, dostarczenie pomocy oraz przygotowanie bezpiecznej drogi ewakuacji cywilów.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał wcześniej Reutersowi, że operacja ma obejmować rozminowanie dróg prowadzących do miasta, dostawy żywności oraz wywiezienie mieszkańców, którzy chcą opuścić Oleszki. Zawarcie porozumienia potwierdziły zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska.

W działania na rzecz pomocy miastu zaangażował się również papież Leon XIV. Jak przypomina Reuters, rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim i apelował o współpracę umożliwiającą dostarczenie mieszkańcom żywności oraz innych niezbędnych produktów.

Oleszki pod rosyjską okupacją. Mieszkańcom brakuje żywności i leków

Oleszki leżą na lewym brzegu Dniepru, naprzeciwko kontrolowanego przez Ukrainę Chersonia. Rosyjskie wojska zajęły miasto w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Miejscowość została zniszczona wskutek walk, a w 2023 roku dotknęła ją powódź po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce.

Przed wojną mieszkało tam około 24 tys. osób. Według szacunków przedstawionych przez Biały Dom pozostało ich około 1700-2000, przede wszystkim ludzi starszych. Potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody. Dostęp do pomocy utrudniają zaminowane drogi oraz regularne ataki.

Porozumienie dotyczy lokalnej operacji humanitarnej. W innych częściach Ukrainy działania wojenne trwają - we wtorek Reuters informował o kolejnych rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na Kijów.



