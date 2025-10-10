W skrócie Melania Trump ogłosiła postępy w rozmowach z Władimirem Putinem dotyczących powrotu ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji.

Ośmioro dzieci zostało ostatnio połączonych z rodzinami dzięki nieoficjalnym negocjacjom pomiędzy stronami.

Proces zwracania dzieci do rodzin nadal trwa, a Kreml przekazał USA szczegółowe informacje w tej sprawie.

Podczas wystąpienia w Białym Domu Melania Trump poinformowała, że otrzymała odpowiedź na swój list do Władimira Putina w sprawie dzieci wywiezionych przez Rosję z Ukrainy. Jej zdaniem rosyjski przywódca wykazał gotowość do współpracy w tej kwestii.

- Od tego czasu prezydent Putin i ja utrzymywaliśmy otwarty kanał komunikacji (...) W ciągu ostatnich trzech miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych, zawsze w dobrej wierze. Zgodziliśmy się współpracować dla dobra wszystkich osób zaangażowanych w tę wojnę - mówiła pierwsza dama USA.

- Mój przedstawiciel współpracował bezpośrednio z ludźmi prezydenta Putina, aby zapewnić bezpieczne zjednoczenie dzieci z ich rodzinami. Istotnie, ośmioro dzieci zostało połączonych z rodzinami w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowała.

List Melanii Trump do Władimira Putina. Kreml zareagował

Żona prezydenta USA dodała, że szerszy proces mający na celu powrót dzieci do rodzin nadal trwa, a po jej uwagach na temat dzieci, które niedługo skończą 18 lat, Rosja ma wkrótce pozwolić na opuszczenie przez nich kraju. Trump wyjawiła też, że otrzymała od Kremla szczegółowe informacje na temat wywiezionych dzieci. Przekazała, że zostały one zweryfikowane przez Biały Dom.

- Już trwają prace nad planami ponownego zjednoczenia większej liczby dzieci w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że pokój nadejdzie wkrótce. Może się zacząć od naszych dzieci - zakończyła.

- Rosja kontynuuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w różnych dziedzinach, w tym humanitarnej. Doceniamy humanitarne przywództwo Melanii Trump - powiedział wysłannik prezydenta Rosji Kiriłł Dmitriew, który brał udział w rozmowach.

List Pierwszej Damy USA do Władimira Putina na temat ukraińskich dzieci został przekazany rosyjskiemu przywódcy podczas szczytu prezydentów USA i Rosji na Alasce. Wcześniej Melania Trump poruszała ten temat również w rozmowach z żoną ukraińskiego prezydenta Ołeną Zełenską.

Według ukraińskich władz Rosja wywiozła z okupowanych terenów Ukrainy ok. 20 tys. dzieci, część z nich oddając do adopcji w Rosji. Niewielka część została zwrócona rodzinom w wyniku działań samych rodziców i dyplomatycznych kontaktów między Moskwą i Kijowem. Sprawa uprowadzenia dzieci była powodem oskarżenia Putina o zbrodnię wojenną przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

