Pierwsza dama USA Melania Trump ogłosiła we wtorek, że jej odpowiedniczka z Polski Marta Nawrocka zorganizuje zimą regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji.

Inauguracyjny szczyt koalicji Kształtujemy Razem Przyszłość (Fostering the Future Together) odbył się w marcu w Waszyngtonie. Wśród uczestników byli małżonkowie przywódców z 48 krajów, w tym pierwsza dama RP Marta Nawrocka.

Melania Trump dziękuje Marcie Nawrockiej. Zdradziła plany pierwszej damy

- Gdy spotkaliśmy się w Białym Domu na inauguracyjnym spotkaniu inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, doświadczyliśmy czegoś bardzo niezwykłego. Nasi pierwsi małżonkowie byli zainspirowani, by działać i kilkoro z nich podjęło ważne zobowiązania - powiedziała Melania Trump na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Podziękowała m.in. pierwszej damie RP, która - jak poinformowała - zimą zorganizuje europejskie, regionalne spotkanie w ramach tej inicjatywy.

Melania Trump: Możecie liczyć na moje pełne wsparcie

Amerykańska pierwsza dama zapowiedziała też, że będzie przewodniczyć spotkaniu w ramach tej inicjatywy w grudniu w Miami na Florydzie, gdzie odbędzie się szczyt G20.

- Przywódcom tych wspaniałych państw dziękuję za podjęcie działań na rzecz aktywizacji swoich regionów. Możecie liczyć na moje pełne wsparcie - oznajmiła małżonka amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

- Za wiele lat nasze dzieci mogą nie pamiętać spotkań, które odbyliśmy, ani przemówień, które wygłosiliśmy, ale będą żyły z konsekwencjami naszych dzisiejszych działań. Niech więc historia zapisze, że w chwili niezwykłych możliwości przywódcy z całego świata zjednoczyli się w ramach "Fostering the Future Together" i postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu - powiedziała Melania Trump.



