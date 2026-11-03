Meksykańska prezenterka zatrzymana w USA. W akcji służby imigracyjne

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Meksykańska prezenterka telewizyjna Inés Gómez Mont została zatrzymana przez funkcjonariuszy Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych (ICE). To pokłosie śledztwa dotyczącego oszustw na kwotę 160 milionów dolarów. Prezenterka od kilku lat ukrywała się przed meksykańskim wymiarem sprawiedliwości.

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Inés Gómez Mont, meksykańska prezenterka zatrzymana w USA w związku z oskarżeniami o oszustwa finansowe
USA. Meksykańska prezenterka Inés Gómez Mont zatrzymana przez ICEDimeFred2 / X | inesgomezmont / Instagrammateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Meksykańska prezenterka Inés Gómez Mont została zatrzymana w Miami przez funkcjonariuszy amerykańskiego urzędu imigracyjnego ICE.
  • Kobieta jest oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa podatkowe na kwotę 160 milionów dolarów.
  • Prezenterka od 2021 roku ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości, a obecnie przebywa w areszcie w USA, gdzie oczekuje na ewentualną procedurę ekstradycyjną.
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O zatrzymaniu gwiazdy poinformował "The Sun". Z relacji wynika, że Inés Gómez Mont, która niegdyś publicznie oświadczyła się amerykańskiemu futboliście Tomowi Brady'emu, została aresztowana za oszustwa opiewające kwotę 160 mln dolarów (ok. 630 mln zł).

Wcześniej prezenterka przez około pięć lat ukrywała się przed służbami. Akcję przeprowadzili w Miami funkcjonariusze Urzędu Celno-Imigracyjnego Stanów Zjednoczonych (ICE).

43-letnia meksykańska prezenterka jest zamieszana w "zakrojoną na szeroką skalę działalność przestępczą", w ramach której poprzez sieć fikcyjnych spółek wyprowadzono miliony z funduszy publicznych.

Kobieta wraz ze swoim mężem, adwokatem Victorem Manuelem Álvarezem Pugą, odpowie za zorganizowaną przestępczość, pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. Adwokat, nazywany "Królem Fabryk Faktur", miał być mózgiem całej operacji.

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Para uciekła z Meksyku w 2021 roku po wydaniu nakazów aresztowania. Przez kilka lat pozostawali poza zasięgiem meksykańskich władz. Ostatecznie Puga został zatrzymany przez ICE w 2025 roku za "nieprawidłowości imigracyjne". Później został zwolniony, a jego obecne miejsce pobytu nie jest znane.

Meksyk. Zatrzymanie Inés Gómez Mont było możliwe dzięki współpracy z USA

Inés Gómez Mont obecnie pozostaje w areszcie w USA, gdzie oczekuje na postępowanie i ewentualną procedurę ekstradycyjną. Do aresztowania 43-latki doszło kilka tygodni po tym, jak Interpol wycofał międzynarodowe czerwone noty wobec jej i jej męża.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum skrytykowała wówczas działania Interpolu i zapowiedziała, że będzie dążyła do ekstradycji pary.

Meksykańscy prokuratorzy twierdzą, że schwytanie Inés Gómez Mont było możliwe dzięki wymianie informacji z władzami amerykańskimi.

Popularna prezenterka stanowczo zaprzecza stawianym jej zarzutom. "Powtarzam i podtrzymuję to: jestem niewinna, a to, co się dzieje, to niesprawiedliwość. Chcą mnie uciszyć, ale będę nadal podnosić głos z całej siły" - pisała w 2021 roku.

Źródła: "The Sun", "Page Six"

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