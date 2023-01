Meksyk. Atak na więzienie

Gdy doszło do ataku na więzienie, rodziny osadzonych oczekiwały na wejście na teren placówki, aby odwiedzić krewnych z okazji Nowego Roku.

Według wstępnych ustaleń śledztwa celem ataku było ułatwienie ucieczki grupie więźniów. Lokalne media podają, że autorami ataku byli członkowie jednej z lokalnych grup przestępczych. W wyniku zamieszek udało się zbiec 24 więźniom.

Do ataku doszło około godz. 7 rano lokalnego czasu, kiedy to uzbrojeni mężczyźni przyjechali do więzienia w opancerzonych furgonetkach i strzelali do pracowników ochrony.

Miejscowy burmistrz, Cruz Pérez Cuéllar, przekazał mediom, że trzech domniemanych przestępców zostało zabitych, a pięciu aresztowanych, nie precyzując, czy byli to zbiegli więźniowie, czy napastnicy oraz skonfiskowano 14 sztuk broni długiej.