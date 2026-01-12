W skrócie Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum stanowczo odrzuciła propozycję Donalda Trumpa dotyczącą interwencji wojskowej USA na terenie Meksyku.

Polityczka podkreśliła, że Meksyk samodzielnie radzi sobie z walką z gangami narkotykowymi i chroni swoją suwerenność.

Podczas rozmów poruszono również sprawy związane z Wenezuelą, Kubą i ograniczeniem przemytu fentanylu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Poniedziałkowa rozmowa prezydentów USA i Meksyku trwała ok. 15 minut i dotyczyła kwestii bezpieczeństwa oraz walki z handlem narkotykami. Claudia Sheinbaum oceniła ją jako "dobrą".

Przywódczyni Meksyku oświadczyła, że odrzuciła propozycję działań militarnych ze strony Donalda Trumpa oraz "wykluczyła" interwencję wojskową Stanów Zjednoczonych w jej kraju. - To nie wchodzi w grę - podkreśliła.

- Powiedzieliśmy mu, że jak dotąd radzimy sobie bardzo dobrze, że nie jest to konieczne, że suwerenność i integralność terytorialna Meksyku są zachowane - relacjonowała rozmowę z Trumpem Sheinbaum.

Przypomnijmy, po udanej akcji pojmania Nicolasa Maduro w Wenezueli Trump zagroził kilku państwom regionu. Ostrzegł, że ich przywódców czeka podobny los, jeśli nie wykażą się większym zaangażowaniem w walce z gangami narkotykowymi, które zalewają USA.

"Koordynacja bez podporządkowania". Prezydent Meksyku oświadcza po rozmowie z Trumpem

- Kontynuujemy współpracę w ramach naszej suwerenności. (...) Dążymy do koordynacji bez podporządkowania - tłumaczyła na konferencji prasowej Claudia Sheinbaum.

Przed kilkoma dniami w przemówieniu dla telewizji Fox News Donald Trump stwierdził, że Meksykiem rządzą kartele. Następnie zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby atakować cele lądowe, aby z nimi walczyć. Podobną taktykę republikanin zastosował w przypadku Wenezueli.

Rzecznik Departamentu Stanu USA poinformował, że Marco Rubio rozmawiał w niedzielę z ministrem spraw zagranicznych Meksyku Juanem Ramonem de la Fuente o potrzebie zacieśnienia współpracy w celu rozbicia meksykańskich sieci narkotykowo-terrorystycznych i położenia kresu handlowi fentanylem i bronią.

Wątek ten podjęła w poniedziałek prezydent Sheinbaum. Polityk przekonywała, że przemyt fentanylu z Meksyku do Stanów Zjednoczonych spadł o około 50 proc. w ciągu ostatniego roku. W jej opinii Biały Dom docenił postępy strony meksykańskiej. Trump przyznał jednak, że "można zrobić więcej".

Wrze między USA i Kubą. Meksyk oferuje pomoc, "jeśli zostaniemy poproszeni"

W trakcie rozmowy prezydentów USA i Meksyku pojawił się temat Wenezueli. Donald Trump zapytał swoją odpowiedniczkę, co sądzi o operacji pojmania Nicolasa Maduro. Claudia Sheinbaum odpowiedziała, że Meksyk zgodnie ze swoją konstytucją sprzeciwia się interwencjom wojskowym.

Podczas konferencji prasowej prezydent Meksyku poruszyła także wątek Kuby. Przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował, że wyspiarski kraj nie będzie już otrzymywał ropy z Wenezueli. Dodatkowo wezwał rząd w Hawanie do zawarcia umowy z USA. W przeciwnym razie państwu mają grozić bliżej nieokreślone konsekwencje.

- Meksyk jest gotowy pomóc w komunikacji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi, jeśli zostanie o to poproszony - przekazała Claudia Sheinbaum.

Źródło: Reuters, "La Jornada", Fox News

Sasin o działaniach Tuska w sprawie umowy z krajami Mercosur: Zdrada interesów Polski i polskiego rolnictwa Polsat News Polsat News