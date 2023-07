Medycy z Polski u Saakaszwilego. Doszło do incydentu, wszystko się nagrało

Gruzińskie władze informują, że podczas wizyty polskich medyków u byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego doszło do niepokojącego i "nielogicznego" incydentu. Jeden z lekarzy miał próbować przemycić z kliniki materiał biologiczny więzionego polityka, co potwierdzać ma opublikowane przez służby więzienne nagranie. Widać na nim, jak jeden z mężczyzn wyjmuje z buta rzecz zawiniętą w biały papier. Jakość nagrania nie pozwala jednak, by widz sam przekonał się, co w nim schowano.