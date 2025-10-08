W skrócie Sześciu byłych lekarzy naczelnych USA ostrzega przed polityką Roberta F. Kennedy’ego Jr. jako szkodliwą dla zdrowia obywateli.

Zarzucają mu szerzenie dezinformacji na temat szczepionek i podważanie autorytetu naukowego w systemie zdrowia.

Zwracają uwagę na masowy odpływ specjalistów z agencji zdrowia publicznego i pogorszone morale w środowisku.

Sześciu byłych lekarzy naczelnych USA opublikowało w dzienniku "Washington Post" list otwarty, w którym ostrzegają, że działania szefa Departamentu Zdrowia Roberta F. Kennedy'ego Jr. zagrażają zdrowiu narodu amerykańskiego.

Lekarze oświadczyli, że nie mogą ignorować "głębokiego, bezpośredniego i bezprecedensowego zagrożenia, na jakie narażają Amerykanów polityka i stanowisko" Kennedy'ego.

"W ostatnich miesiącach fundamenty publicznego systemu opieki zdrowotnej w USA zostały podważone. Nauka i wiedza specjalistyczna ustąpiły miejsca ideologii i dezinformacji" - ocenili autorzy opublikowanego we wtorek listu, twierdząc, że to Kennedy stał się siłą napędową kryzysu.

Dodali także, że "morale w naszych agencjach ochrony zdrowia gwałtownie spadło, a utalentowani pracownicy uciekają w czasach narastających zagrożeń - od nawracających chorób zakaźnych po zaostrzające się choroby przewlekłe".

Robert F. Kennedy Jr. to znany antyszczepionkowiec

Obecny szef resortu przez wiele lat "szerzył niebezpieczne i zdyskredytowane twierdzenia na temat szczepionek, z których najbardziej znana jest całkowicie zdyskredytowana teoria, że szczepionki dla dzieci powodują autyzm".

"Propagował dezinformację na temat szczepionki przeciwko HPV, która chroni przed rakiem szyjki macicy, i wielokrotnie fałszywie przedstawiał ryzyko związane z technologią mRNA i szczepionkami przeciwko koronawirusom, pomimo ratującego życie wpływu tych preparatów w czasie pandemii (COVID-19)" - dodano.

Krucjata przeciwko szczepionkom? "Ludzie, którym brak podstawowych kwalifikacji"

Kennedy usunął wszystkich członków komitetu doradczego ds. szczepień przez resorcie zdrowia, zastępując fachowców "ludźmi, którym brak podstawowych kwalifikacji, a niektórzy są zwolennikami teorii spiskowych na temat szczepionek".

"Nowy komitet zaczął już podważać skuteczność szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla noworodków, pomimo dziesięcioleci danych potwierdzających jej skuteczność i bezpieczeństwo" - zaznaczyli autorzy listu.

"Dyskredytacja szczepionek podważa jedno z najważniejszych narzędzi zdrowia publicznego w historii USA. Dzięki powszechnym szczepieniom zapobiegliśmy około 1,1 mln zgonów i 508 mln zakażeń wśród dzieci urodzonych między 1994 a 2023 rokiem" - napisali lekarze.

Trump "zasługuje na szefa resortu zdrowia, który będzie bronił nauki, a nie niebezpiecznych bzdur"

Oświadczyli, że Kennedy ignoruje naukę, a zamiast zwalczać rozprzestrzeniającą się dezinformację, tylko ją wzmacnia. Podkreślili, że z systemu ochrony zdrowia odchodzą czołowi specjaliści, m.in. wskutek wywieranych na nich nacisków, by zatwierdzali nieudowodnione naukowo wnioski.

Prezydent USA Donald Trump "zasługuje na szefa resortu zdrowia, który będzie bronił nauki, a nie niebezpiecznych bzdur" - napisali lekarze.

"Minister Kennedy ma prawo do swoich poglądów, ale nie ma prawa narażać zdrowia ludzi. Odrzucił naukę, wprowadził opinię publiczną w błąd i naraził na szwank zdrowie Amerykanów" - podkreślają lekarze.

