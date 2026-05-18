W skrócie Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił wydanie i zatwierdzenie wizy dla Zbigniewa Ziobry, według informacji przekazanych przez agencję Reutera.

Zbigniew Ziobro otrzymał wizę w wyniku interwencji Landau i wjechał na teren USA przed zaprzysiężeniem nowego rządu Węgier, a dokument pobytowy miał mieć charakter dziennikarski.

Polskie władze ogłosiły zamiar wystąpienia o ekstradycję Ziobry i zwróciły się do ambasady USA po informacje dotyczące statusu Ziobry i Marcina Romanowskiego.

Informacje o kulisach decyzji amerykańskiej administracji agencja Reutera podała, powołując się na trzy anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą. Według ich słów Zbigniew Ziobro otrzymał wizę w wyniku bezpośredniego polecenia zastępcy sekretarza stanu USA Christophera Landau.

Polityk z administracji Donalda Trumpa miał zwrócić się w tej sprawie do wyższych urzędników Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu w Waszyngtonie, którzy z kolei skontaktowali się z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie, gdzie Ziobro przebywał.

Zbigniew Ziobro w USA. Nowe informacje

Dzięki tej interwencji były minister sprawiedliwości otrzymał dokumenty pozwalające na wjazd na teren USA przed zaprzysiężeniem nowo wybranego rządu Petera Magyara, do którego doszło 9 maja.

Według informacji przekazanych przez jednego z rozmówców agencji polski polityk otrzymał wizę dziennikarską.

Źródła nie wiedziały o jakimkolwiek udziale prezydenta USA Donalda Trumpa w tej decyzji, a agencja Reutera nie była w stanie ustalić, czy i jaką rolę odegrał w niej sekretarz stanu Marco Rubio.

Sytuację Ziobry Landau miał przybliżyć ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Zastępca sekretarza stanu uznał byłego szefa resortu sprawiedliwości za osobę niesłusznie oskarżoną - przekazał kolejny rozmówca Reutersa.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Media ujawniają kulisy wyjazdu do USA

Zlecając wydanie wizy wyższym urzędnikom Biura Spraw Konsularnych, drugi co do ważności dyplomata USA przedstawiał sprawę jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego". Landau odmówił komentarza w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro 10 maja potwierdził, że opuścił Węgry i przebywa aktualnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Telewizja Republika przekazała z kolei, że polityk został jej komentatorem politycznym w USA.

W tym samym dniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z Polsat News, iż Polska wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.

W kolejnych dniach Prokuratura Krajowa poinformowała, że zwróciła się do amerykańskiej ambasady o informacje dotyczące statusu Ziobry i Marcina Romanowskiego. Równolegle działania podjęło także MSZ, zapowiadając wystąpienie do USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne wyjazdu posła PiS.

Źródło: Reuters

