W skrócie Media informują, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer może w poniedziałek podać się do dymisji. Przedstawiciele rządu temu zaprzeczają.

Według źródeł to Andy Burnham jest uznawany za najbardziej prawdopodobnego następcę Starmera. To ze względu na jego zwycięstwo w wyborach uzupełniających.

W Wielkiej Brytanii trwa kryzys rządowy, związany z serią skandali, niepopularnych decyzji i niezadowoleniem w Partii Pracy.

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Keir Starmer przygotowuje się do przedstawienia harmonogramu odejścia ze stanowiska premiera po zwycięstwie jego największego rywala Andy'ego Burnhama w wyborach uzupełniających do Izby Gmin - wyjaśnił "The Observer".

Tygodnik ocenił, że brytyjski premier po ostatnich spotkaniach z ministrami swojego gabinetu, doradcami z Downing Street, liderami związków zawodowych i darczyńcami partii doszedł do wniosku, iż nie jest w stanie dłużej utrzymać swojego stanowiska.

Wysoko postawieni działacze Partii Pracy, na których powołują się dziennikarze, uważają, że oświadczenie w tej sprawie "może zostać wydane już w poniedziałek". - Starmer zderzył się boleśnie z rzeczywistością: Nie ma po prostu poparcia - przekazał anonimowy polityk laburzystów.

Starmer może podać się do dymisji. Media: Prawdopodobnym następcą byłby Burnham

Tygodnik przekonuje, że Keir Starmer poinformował o dymisji swoich najbliższych. Doniesieniom zaprzecza jednak anonimowe źródło w brytyjskim rządzie. W rozmowie z agencją Reutera przekazało ono, że premier kontynuuje swoją pracę i nic nie zmieniło się od czasu, gdy deklarował, że ma zamiar walczyć o swoją pozycję w brytyjskiej polityce.

"The Observer" poinformował, że najbardziej prawdopodobnym następcą Starmera byłby Andy Burnham, który w piątek - wbrew przeciwnościom - wygrał wybory uzupełniające i uzyskał miejsce w brytyjskim parlamencie. W trakcie swojego przemówienia obiecał wytyczenie nowej, politycznej ścieżki dla kraju.

Zwolennicy Burnhama twierdzą, że zapewnił on sobie poparcie ponad 201 parlamentarzystów Partii Pracy. Przypomnijmy, według regulaminu ugrupowania do uruchomienia procedury wyboru nowego lidera potrzebne jest poparcie 81 posłów.

- Premier nie ma już absolutnie żadnej władzy, ponieważ wszyscy zakładają, że Andy Burnham zamierza ubiegać się o przywództwo i wszyscy zakładają, że wygra - wyjaśnił były minister lord Charles Falconer w wywiadzie dla BBC.

Wielka Brytania. Keir Starmer znajduje się "pod presją"

"Observer" wskazuje, że Starmer "jest pod presją, aby jasno określić swoje zamiary przed wtorkowym, krytycznym posiedzeniem gabinetu, na którym ministrowie planują oznajmić mu, że jego czas dobiegł końca".

Zwolennicy Starmera oczekują z kolei, że przedstawi on plan ustąpienia we wrześniu, co umożliwi formalne zatwierdzenie jego następcy na konferencji Partii Pracy. - Oczywiście są pewne wady [tego rozwiązania - red.], ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - ocenił jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika.

- Keir zdał sobie sprawę, że gra jest skończona i musi odejść z godnością. Słusznie chce uniknąć upokorzenia, ale najgorszym upokorzeniem dla Keira osobiście byłoby, gdyby kandydował w wyborach na lidera i został mocno pokonany - dodał.

Kryzys rządowy w Wielkiej Brytanii. Powodem seria skandalów i niepopularnych decyzji

W Wielkiej Brytanii trwa obecnie kryzys rządowy. Premier Keir Starmer, po serii skandali i niepopularnych decyzji w polityce wewnętrznej, stracił pozycję w sondażach i w wyborach lokalnych w Anglii oraz parlamentarnych w Walii i Szkocji.

Szef brytyjskiego rządu mierzy się ponadto z buntem we własnej partii. Według Reutersa ponad 100 parlamentarzystów z Partii Pracy publicznie wezwało go do rezygnacji.

W przypadku dymisji Starmera rząd w Londynie powołałby siódmego premiera w ciągu nieco ponad dekady. Byłaby to największa rotacja od prawie dwóch stuleci. Sytuacja ta ma związek z niezadowoleniem z powodu problemu nielegalnej migracji na Wyspach Brytyjskich czy nieudanych reform, dotyczących poprawy usług publicznych.

Sytuację skomplikowała również niespodziewana dymisja ministra obrony Johna Healeya. Polityk dotąd uważany był za bliskiego sojusznika Keira Starmera.

Źródła: "The Observer", Reuters





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